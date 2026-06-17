Конфлікт довкола McDonald’s на пл. Ринок у Львові порушив значно ширшу проблему. Попри те, що скарги мешканців спрямовані до міської влади, Львів не має повноважень впливати на рішення щодо робіт у пам’ятках національного значення. У мерії застерігають: передача таких повноважень державним органам створює небезпечний прецедент, коли долю історичних будівель вирішують у Києві, а наслідки відчувають мешканці на місцях.

«Закладаємо вату у вуха і так спимо»

Якщо з вулиці подивитися на будинки на пл. Ринок, 19-21, то можна побачити історичний фасад і входи до закладів, розташовних на першому поверсі. Серед них – McDonald's. Ресторан запрацював тут в березні цього року. Ще тоді це викрикало різні реакції – комусь така ідея сподобалася, інші ж вважають не доцільним розташування McDonald's в самому серці міста. Під дописом про відкриття, зокрема, такі коментарі: «Новий McDonald's, що на пл. Ринок – вражає», «Надіюся, досвід перебування ваших закладів в історичних пам'ятках за кордоном буде таким же чудовим і у нас. Тепер черга до відвідувачів показати себе вихованими»,«Якось не дуже, якщо чесно», « Цікава фотографія. Заклад – ні, не для пл. Ринок таке».

З цього моменту життя мешканців будинків №19–21 перетворилося на пекло. Люди скаржаться, що ресторан встановив обладнання у їхньому внутрішньому дворику, труби перекривають вікна помешкань, постійно чути неприємний запах та гуркіт вентиляції під вікнами.

Мешканці скаржаться на захаращений трубами внутрішній дворик (фото ZAXID.NET)

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«Це захоплення, наш дворик – це спільна територія всіх мешканців. Вдень тут приблизно 62-63 децибели. В мене є шумомір, ми його перевіряли з фахівцями, які тут були. Йде вібрація, тріскають стіни. І запах постійний – сморід», – розповів мешканець будинку на пл. Ринок, 19 Олександр Ліпко.

«Закладаємо вату у вуха і так спимо. А що залишається робити? Отак от і живемо. Добре, що село є, то ми зараз туди втікаємо. В мене дитина казала: "Я тут навіть жити не хочу"», – сказала мешканка будинку на пл. Ринок, 19 Надія Бучковська.

Будинок у місті, але міська нічим допомогти не може

Допомагати розв’язати проблему взялася Львівська міськрада, яка посадила за стіл переговорів – мешканців, представників McDonald's і власника приміщення – інвестиційної компанії Dragon Capital. Знайти компромісне вирішення проблеми – це єдине, що може зробити мерія, оскільки будинки, де розташований McDonald's є пам'ятками національного значення і всі роботи у них можуть відбуватися лише за погодження на державному рівні. Зазначимо, це передбачає закон України «Про охорону культурної спадщини».

Львівська міськрада стала посередником у вирішенні конфлікту (фото ZAXID.NET)

«Парадокс – будівля Ратуші стоїть через дорогу від будівлі, де виник конфлікт між бізнесом і людьми. Міські урядники управління архітектури чи офісу культурної спадщини, чи інші підрозділи – не мають ні повноважень, ні впливу на ті рішення, які приймалися. Всі рішення були прийняті на рівні держави – Міністерством культури, ДІАМ. Проєкт, який ми аналізували, погоджений і зроблений згідно з чинним законодавством. Якщо б ті чиновники, які підписували ті документи, приїхали сюди, в подвір'я до людей, вони їх не підписали б», – розповів керуючий справами виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко.

Львівська міськрада стверджує, що перекладання повноважень ухвалення рішень щодо міських будівель і пам’яток з органів місцевого самоврядування на державні структури може призвести до безповоротних наслідків.

«Щодо парадокса, коли в місті відбуваються шкідливі для містян перетворення, а міська рада жодним чином до цього не має стосунку. Цей парадокс може масштабуватися. Не так давно було ухвалене рішення про те, що забудовники, яких об'єктів це б не стосувалося, можуть звертатися не лише в муніципалітет за відповідними дозволами на будівництво, а також в державну інспекцію (ДІАМ – ред.). Тобто вибирати, де їм більше подобається і де їм краще. Таким чином, якщо місто відстоюватиме параметри щодо поверховості, навантаження на інфраструктуру чи певних конструкцій всередині, які можуть заважати мешканцям, то забудовник завжди зможе звернутися в державну інспекцію в Києві і отримати дозволи. Незалежно від об’єкта. Звісно, що мешканці стурбовані будь-якою проблемою звертатимуться в міську раду. І ніхто й підозрювати не може, що всі ці рішення поступово перекладаються з міста на центральні органи влади», – пояснив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

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McDonald’s йде на поступки

У випадку з McDonald’s сторони змогли налагодити комунікацію. У компанії повідомили, що після обстеження об’єкта розробили комплекс заходів для зменшення незручностей для людей.

«Ми готові забрати конструкції, перенести їх у внутрішні приміщення ресторану. Відповідно це допоможе розвантажити двір, і таким чином зменшимо рівень шуму. Ми теж пропрацювали проблему із запахами. Проведемо герметизацію повітропроводів. На кухні ресторану встановимо додатковий потужний промисловий озонатор, який теж повинен прибирати запахи», – розповів операційний менеджер McDonald's Юрій Кос.

У McDonald's розробили комплекс заходів (фото ZAXID.NET)

McDonald's має усунути шум і запахи до 7 липня. Мешканці до цих обіцянок наразі ставляться скептично.

«Вони цього не зроблять, тільки хочуть очі нам замилити. Але ми не зупинимося, будемо писати далі», – сказала мешканка будинку на пл. Ринок, 19 Надія Бучковська.

Не просто архітектура, а жива історія Львова

Будинки на площі Ринок – це не просто архітектура, а жива історія Львова. Саме тут протягом століть мешкали заможні міщани, працювали торговці та громадські діячі. Кам’яниці №19, 20 і 21 зберегли сліди різних епох – від XVI до ХХ століття. Історики наголошують: такі споруди потребують особливої охорони, адже кожна з них є невід’ємною частиною культурної пам’яті міста.

Всі будівлі на пл. Ринок мають важливе історичне значення (фото ZAXID.NET)

«Всі будівлі на пл. Ринок мають важливе історичне значення, тому що за ними ми можемо прослідкувати, як впродовж століть розвивалася архітектура, культура і побут нашого міста. З часів заснування – це центральна локація Львова, де селилися найбагатші містяни, які могли собі дозволити найняти відомих архітекторів і скульпторів для будівництва найкращих кам’яниць», – розповіла львівська гідеса Марія Василечко.

Кам’яниця №19 відома як Пелчинська. На початку XVIII століття там діяла відома торгівля вином Яна Лятиновича. Особливо цікавою є історія будинку №20 – кам’яниці Бєльських. У другій половині XVIII століття її власником став український підприємець і меценат Михайло Димет. Саме тут відбулася подія, яка згодом стала знаковою для української культури.

«У будинку на площі Ринок, 20, на першому поверсі була крамниця Михайла Димета. І саме тут у 1864 році вперше у Львові продавали "Кобзар" Тараса Шевченка», – зазначила гідеса.

А сусідня кам’яниця №21 – Домбровського – зберегла автентичні ренесансні портали, різьбу по каменю та елементи інтер’єру XVII століття. Саме ці деталі роблять історичну забудову Львова унікальною та цінною.

Журналісти ZAXID.NET звернулися до Мінкульту та ДІАМ, щоб з’ясувати, яким чином було надано дозвіл на такі роботи, що спричиняють чималий дискомфорт для мешканців і шкодять національній пам'ятці. Відповіді наразі не отримали. Очевидно, що інцидент між мешканцями і McDonald's має стати претендентом для змін на законодавчому рівні, які вбережуть пам'ятки на місцях від руйнувань.