Над сміттєзвалищем здіймається густий чорний дих

На Тернопільщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на міському сміттєзвалищі. Площа загоряння складає 6000 м2. Загалом до ліквідації пожежі залучили 35 рятувальників та 10 одиниць пожежної техніки. Про це ZAXID.NET повідомив речник ДСНС Тернопільщини Сергій Данілін.

Міське сміттєзвалище біля села Малашівці загорілося близько обіду в неділю, 2 серпня. До ліквідації пожежу одразу залучили 47 працівників ДСНС, однак потік кількість рятувальників зменшили до 35. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Тернопільської області у понеділок, 3 серпня.

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«Пожежа дуже складна. Є глибинне загоряння. Тобто сміття горить не лише на поверхні, й це видно неозброєним оком. Воно також вигоряє до кількох метрів в глибину. Цю площу потрібно постійно заливати водою. Окрім того, температура повітря дуже висока, спека. Через це в нас постійно проводиться ротація пожежників, щоб люди не змучилися», – розповів Сергій Данілін.

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До ліквідації пожежі залучили працівників ДСНС також і з ближніх населених пунктів – з міста Скалат, селищ Гусятин і Залізці. Приватні підприємства надали 4 автоцистерни для постійного підвозу води.

«Наразі поки що йде перша доба, як сміттєзвалище загорілося і працюють пожежники. Але умови для роботи дуже складні. Скільки триватиме ліквідація – невідомо. Також наразі встановлюються і причини загоряння. Більш детальніше можна буде говорити вже після ліквідації загоряння», – додав Сергій Данілін.

Малашівецький полігон твердих побутових відходів – найбільше сміттєзвалище Тернопільщини. Туди звозять сміття з усього обласного центру і навколишніх громад. У 2021 році його площа становила понад 9 га. Про це на сторінці у фейсбук повідомляв голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.