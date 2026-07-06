Вогонь охопив сміттєзвалище біля Підволочиська

Біля селища Підволочиськ на Тернопільщині понад добу горить паспортизоване сміттєзвалище. Наразі до ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомив заступник речника головного управління ДСНС в Тернопільській області Андрій Брик.

Інформація про пожежу на сміттєзвалищі біля Підволочиська надійшла до рятувальників близько 13:30 5 липня. Спочатку на загоряння виїхала одна пожежна машина та 5 рятувальників. Однак згодом викликали підкріплення. Площа пожежі становить 900 м2.

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«Наразі над ліквідацію вогню працює 8 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу. Техніка – це пожежні машини з селища та навколишніх громад. Також використовуємо трактори з цистернами для підвозу води, які надає громада. Пожежа важка, адже глибина залягання осередків горіння – до 3 метрів. Вогню на поверхні не видно, але він всередині тліє і може розгорітися з новою силою», – розповів у коментарі ZAXID.NET Андрій Брик.

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Сміттєзвалище неподалік селища Підволочиськ – офіційне та має паспорт. На звозять звозять непотріб з усієї громади. Улітку 2025 року там вже виникала серйозна пожежа, яка тривала понад тиждень. Тоді жителі Підволочиської громади скаржилися на дим та сморід від згарища.