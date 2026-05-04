У Богородчанській селищній раді закликали мешканців зачинити вікна

У понеділок, 4 травня, сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів у селі Скобичівка Івано-Франківського району. На місці події працюють 15 рятувальників, у громаді закликали мешканців зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі у Старобогородчанській громаді надійшло до Служби порятунку о 13:59.

«Зайнялося сміття на відкритій території полігону на площі 300 м². До ліквідації пожежі залучено 15 рятувальників та 4 одиниці техніки Пожежу о 17:02 локалізовано, триває ліквідація», – зазначили в ДСНС.

У Богородчанській селищній раді закликали мешканців зачинити вікна та двері та без потреби не виходити на вулицю. За прогнозами синоптиків, 4–5 травня на території Прикарпаття очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки (5 клас).