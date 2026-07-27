Зеленський відзначив орденом радницю міністра МОЗ Ірину Микичак
Ще двоє львівських медиків отримали почесні звання
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Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку медичних працівників зі Львова з нагоди професійного свята.
Відповідно до указу президента, радницю міністра охорони здоров’я Ірину Микичак нагороджено орденом княгині Ольги ІIІ ступеня.
Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно:
- викладачеві Вищого навчального комунального закладу Львівської облради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» Назару Грицевичу;
- завідувачеві відділення Центру стоматологічної імплантації і протезування ТзОВ «ММ» Володимиру Пайкушу.
Державні нагороди вручені «за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників».Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
65-річна Ірина Микичак у 2020-2023 роках працювала першою заступницею та заступницею міністра охорони здоров’я. До призначення в МОЗ очолювала департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.
Зазначимо, 27 липня в Україні відзначається День медичних працівників.