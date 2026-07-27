Львів'янку Ірину Микичак нагороджено орденом княгині Ольги ІIІ ступеня

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку медичних працівників зі Львова з нагоди професійного свята.

Відповідно до указу президента, радницю міністра охорони здоров’я Ірину Микичак нагороджено орденом княгині Ольги ІIІ ступеня.

Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно:

викладачеві Вищого навчального комунального закладу Львівської облради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» Назару Грицевичу;

завідувачеві відділення Центру стоматологічної імплантації і протезування ТзОВ «ММ» Володимиру Пайкушу.

Державні нагороди вручені «за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників».

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65-річна Ірина Микичак у 2020-2023 роках працювала першою заступницею та заступницею міністра охорони здоров’я. До призначення в МОЗ очолювала департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

Зазначимо, 27 липня в Україні відзначається День медичних працівників.