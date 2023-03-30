Ірина Микичак працювала заступницею глави МОЗ із березня 2020 року

Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 30 березня, звільнив Ірину Микичак із посади заступниці міністра охорони здоров’я. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також на цьому ж засіданні Кабмін звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти та перепризначив його заступником глави МОН. Ярему Дуля звільнили з посади заступника голови Державної служби України з питань праці, а Дениса Шугалія звільнили з посади заступника голови Фонду державного майна та перепризначили першим заступником.

«Сьогодні Ірина Микичак припиняє свою роботу у якості мого заступника. Таке рішення Ірини Володимирівни було підтримано на засіданні уряду. Я щиро вдячний їй за спільну роботу в одній команді в адміністрації міністерства, напевне, в найскладніший для України час. Разом нам вдалося зробити дуже багато. Запущена програма медичної евакуації українців, впроваджуються нові підходи в сфері надання психологічної допомоги, медичної освіти та багато іншого», – прокоментував звільнення заступниці міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що Ірина Микичак переходить на роботу до новоствореного Координаційного центру психічного здоров’я.

61-річна Ірина Микичак до призначення в МОЗ очолювала департамент охорони здоров’я Львівської ОДА. У березні 2020 року під час пандемії коронавірусу уряд призначив її першою заступницею міністра охорони здоров’я.