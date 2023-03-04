Кабмін призначив нового першого заступника міністра охорони здоров’я
Сергій Дубров замінив на цій посаді звільненого Олександр Комаріду, який перебуває під слідством
Кабінет Міністрів призначив першим заступником міністра охорони здоров’я голову Асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 3 березня, повідомила прес-служба МОЗ.
«Сергій Дубров є відомим лікарем з багаторічним досвідом, який на практиці довів свій професіоналізм, має чітке бачення розвитку медичної галузі та необхідні управлінські якості», – повідомили у МОЗ.
44-річний Сергій Дубров – професор, лікар-анестезіолог, раніше був лікарем-експертом МОЗ України. Він входить до Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактик, яка визначає схеми вакцинації та погоджує вакцини.
Раніше першим заступником глави МОЗ був Олександр Комаріда. 8 лютого уряд його звільнив. 13 лютого Служба безпеки вручила йому підозру та звинуватила у незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів сумнівної якості.