44-річний Сергій Дубров очолював Асоціацію анестезіологів України

Кабінет Міністрів призначив першим заступником міністра охорони здоров’я голову Асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 3 березня, повідомила прес-служба МОЗ.

«Сергій Дубров є відомим лікарем з багаторічним досвідом, який на практиці довів свій професіоналізм, має чітке бачення розвитку медичної галузі та необхідні управлінські якості», – повідомили у МОЗ.

44-річний Сергій Дубров – професор, лікар-анестезіолог, раніше був лікарем-експертом МОЗ України. Він входить до Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактик, яка визначає схеми вакцинації та погоджує вакцини.

Раніше першим заступником глави МОЗ був Олександр Комаріда. 8 лютого уряд його звільнив. 13 лютого Служба безпеки вручила йому підозру та звинуватила​ у незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів сумнівної якості.