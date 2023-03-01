Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити наступний етап медичної реформи, що передбачає оновлення підходів до визначення госпітальних округів та формування мережі медзакладів, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Відповідно до постанови уряду, обласні військові адміністрації впродовж двох місяців мають подати на затвердження в МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної медичної допомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги.

Разом зі спроможною мережею медзакладів кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який переглядатиметься раз на три роки. Це та дорожня карта з чітко визначеними кроками, за якою розвиватиметься госпітальний округ. Наразі реформа розпочнеться на території 18 областей та в Києві. У реформі на цей час задіяні ті території, де не ведуться активні бойові дії.

У МОЗ наголосили, що наразі, у зв'язку з військовими діями, реформа не втілюватиметься у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території Криму. Однак, відразу після деокупації та стабілізації ситуації держава розпочне формування спроможної мережі лікарень в цих областях.

В МОЗ додали, що реалізація зазначеної реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки дороговартісного обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу. Наразі, як додали у міністерстві, керівники лікарень часто зловживають, купуючи обладнання, яке потім роками простоює або ж вмикається лічені рази на рік, оскільки заклад не має необхідної кількості пацієнтів. Або ж у нього взагалі відсутні фахівці, які мають можливості працювати на такому обладнанні.