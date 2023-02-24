У комунальних медзакладах Львова досі такого медобладнання не було

Для львівської лікарні св. Пантелеймона благодійники придбали перший сучасний лазер HEALTIE, який допоможе пришвидшити загоєння ран та відновлення стану шкірних покривів. Його вартість – майже 20 тис. доларів. З цим обладнанням лікарі зможуть надавати ще якіснішу допомогу, особливо військовим та цивільним, що постраждали внаслідок війни.

Сучасний лазер лікарня отримала від благодійників – організації HelpMed Ukraine та компанії Lutronic.

З допомогою лазера рани загоюватимуться швидше

«З допомогою лазера HEALTIE лікування та реабілітація пацієнтів з ушкодженими ділянками шкіри будуть швидшими та ефективнішими. Світлодіодна система фототерапії комплексної дії впливає на регенеративні процеси навіть найскладніших та найглибших ран», – кажуть у лікарні.

Заступник директора з медичного розвитку лікарні Володимир Федоров уточнив ZAXID.NET, що досі у комунальних закладах Львова такого медобладнання не було. Його мали лише приватні фірми. Вартість цього обладнання – близько 20 тис. доларів.

Лікарі вже освоїли нове обладнання і використовують його для лікування різноманітних травм з ушкодженими ділянками шкіри. Воно допоможе пришвидшити загоєння ран.