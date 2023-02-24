106 медиків загинуло, 33 з них - прямо на робочому місці33 медики

За рік, відколи російські окупанти вдерлися на нашу землю, в Україні загинуло 106 цивільних медпрацівників, 33 з них – на робочому місці. За час російської агресії окупанти зруйнували вщент 174 об’єкти медзакладів та ще 1106 — суттєво пошкодили. Сума збитків через пошкодження та руйнування українських лікарень вже перетнула позначку у 1,5 млрд доларів, повідомили в МОЗ України.

«За цей рік 106 наших колег, медичних працівників, загинули, з них 33 – на робочому місці. Страшні цифри для країни в серці Європи у 21 сторіччі. Проте такою є наша жахлива реальність», – сказано у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, за рік війни росіяни зруйнували вщент 174 об’єкти медзакладів та ще 1106 — суттєво пошкодили. Сума збитків через пошкодження та руйнування українських лікарень вже перетнула позначку у 1,5 млрд доларів.

Найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Нині чи не найбільших руйнувань медичної інфраструктури зазнає Херсонська область, яка майже щодня потерпає від обстрілів окупантів.

Та медична система встояла. Вже вдалося відбудувати частину медичних закладів, зокрема тих, які зазнали незначних руйнувань (пошкодження вікон, фасадів, покрівлі).

Загалом за останні 12 місяців повністю відбудовано 186 об’єктів медзакладів та ще 297 — перебувають на етапі відбудови. Найбільше відбудованих медзакладів нині — на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей.