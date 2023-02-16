Подати заявку можуть військові і цивільні, які отримали травми голови, обличчя та шиї

У квітні до Львова приїде медична місія, у рамках якої команда американських лицевих пластичних хірургів безоплатно надаватиме послуги військовим та постраждалим від війни, які отримали травми голови, обличчя та шиї, повідомила засновниця медичної платформи INgenius, яка бере участь в місії, Іванка Небор.

«Ми раді анонсувати медичну ініціативу, яка надаватиме безкоштовні послуги військовим та жертвам війни. У квітні 2023 року запланована медична місія FACE TO FACE, у рамках якої команда американських лицевих пластичних хірургів надаватиме медичну допомогу особам, які отримали травми голови, обличчя та шиї», – повідомила Іванка Небор.

Гуманітарна програма створена у співпраці з Американською академією пластичної та реконструктивної хірургії обличчя та організаціями Razom for Ukraine й INgenius.

Американські лікарі разом з українськими колегами відбиратимуть пацієнтів для проведення реконструктивних операцій на обличчі та шиї. Для пацієнтів, які пройдуть відбір для участі в місії, операція та перебування в клініці будуть безкоштовними. Оперативне лікування буде проходити у Львові.

Ті, хто хоче взяти участь у програмі, можуть подати заявку на електронну пошту: facetoface@ingeniusua.org або написати в Telegram чи Viber на номер +380(93)-781-4304 (Ігор Анатолійович).

Пацієнт має надіслати скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ, МРТ тощо. Після отримання та розгляду цієї інформації заявнику невдовзі буде повідомлено, чи прийнято його до участі в місії, а також деталі про місце та дату оперативного втручання.