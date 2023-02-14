«Швидкі» волонтери привезли з Великої Британії, пожежну машину подарували благодійники Німеччини

Благодійний фонд Smart Medical Aid спільно з British-Ukrainian Aid та Львівською ОВА передали на фронт три «швидкі» та один пожежний автомобіль. Вже незабаром їх отримають військові 28 окремої механізованої бригади, 125 бригади Сил ТрО та 11 бригади тактичної авіації, повідомили в ЛОВА.

Машини з Львівщини, за словами голови ЛОВА Максима Козицького, вирушать на Бахмутський та Херсонський напрямки.

«Швидкі» волонтери привезли з Великої Британії. Середня вартість одного такого автомобіля – 5 тисяч фунтів.

Автомобіль обладнаний моніторами, апаратами для штучної вентиляції легень (ШВЛ), дефібриляторами, відсмоктувачами, ношами та медичними сумками. Кожну «швидку» ще укомплектують медикаментами.

Пожежний автомобіль безкоштовно подарували фонду німецькі благодійники. Його ринкова ціна – 11,5 тисяч доларів.

Фото ЛОВА

Ще не перші автомобілі, які благодійники передають військовим на передову. За словами голови фонду «Smart Medical Aid» Ірини Рибінкіної, деякі зі «швидких», які передали раніше, уже вийшли з ладу, здебільшого, через ворожі обстріли.

«До нас надходять запити від бригад, ми їх опрацьовуємо та в стислі терміни передаємо необхідне. З 24 лютого фонду вдалося доставити медобладнання на понад 11 мільйонів євро. Уже більше ніж 130 лікарень, шпиталів, медичних центрів отримали допомогу та 47 карет швидкої допомоги, які рятують людей на фронті», – повідомила Ірина Рибінкіна.