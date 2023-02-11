Машини спроектовані та розроблені за допомогою медиків-рятувальників

МЗС Словенії оплатило виготовлення двох реанімобілів найвищого класу для України. Реанімобілі ProSaver поєднують в собі сучасні розробки, інноваційні технології і безпеку. Їх передали Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомило 11 лютого МОЗ України.

Рятувальна машина з покращеною аеродинамікою, кажуть у відомстів, спроектована та розроблена за допомогою медиків-рятувальників, консультантів з безпеки та експертів Medicop й адаптована до екстремальних вимог рятувальних служб.

Виготовлення цих реанімобілів оплатило МЗС Словенії

«Автомобілі передали командам Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Вони мають усе необхідне обладнання (інтегрована сигнальна система, регулятори постачання кисню, спеціальні кисневі установки від компанії та система вентиляції, комунікаційна система EQcontrol), а також оснащені додатковими пристроями для перевезення недоношених дітей», – йдеться у повідомленні.