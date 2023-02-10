Кожний четвертий українець може мати проблеми з психічним здоров'ям озою

Через війну, яка триває вже майже рік, чверть населення України перебуває під загрозою розвитку важкого психічного захворювання, заявив спеціальний радник Європейського регіонального бюро ВООЗ Мішель Казачкін. Війна в Україні призвела не тільки до нестачі ліків і медперсоналу, а й створила серйозну загрозу психічному здоров'ю населення, передає Reuters.

«За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, на даний момент кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою важкого психічного здоров’я», – твердить Мішель Казачкін.

Недавно він побував у Дніпрі, де, за його словмаи, бачив десятки військових, госпіталізованих з «гострою тривогою, депресією та психічними розладами».

«Психічне здоров’я стає домінуючою проблемою охорони здоров’я в Україні. Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених і заборонених психоактивних речовин», – сказав він журналістам у Женеві.