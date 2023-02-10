Чверть українців через війну схильні до важких психічних розладів, – ВООЗ
Війна призвела не тільки до нестачі ліків і медперсоналу, а й створила серйозну загрозу психічному здоров'ю населення
Через війну, яка триває вже майже рік, чверть населення України перебуває під загрозою розвитку важкого психічного захворювання, заявив спеціальний радник Європейського регіонального бюро ВООЗ Мішель Казачкін. Війна в Україні призвела не тільки до нестачі ліків і медперсоналу, а й створила серйозну загрозу психічному здоров'ю населення, передає Reuters.
«За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, на даний момент кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою важкого психічного здоров’я», – твердить Мішель Казачкін.
Недавно він побував у Дніпрі, де, за його словмаи, бачив десятки військових, госпіталізованих з «гострою тривогою, депресією та психічними розладами».
«Психічне здоров’я стає домінуючою проблемою охорони здоров’я в Україні. Війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених і заборонених психоактивних речовин», – сказав він журналістам у Женеві.