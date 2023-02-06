Це перша в Україні дитяча кімната ментального здоров'я

У львівській лікарні св. Миколая запрацювала перша в Україні дитяча кімната ментального здоров’я, в якій маленькі пацієнти можуть отримати більше позитивних емоцій і мотивацію для швидкого одужання, повідомили в лікарні.

Кімната з’явилася у лікарні завдяки організації Ukrainian American Cultural Club of Houston, Liberty Ukraine та ГО «Принцип свідомості».

«Така кімната має бути в кожному медичному закладі. Це кімната гарного настрою і вона має таке ж значення, як і палати, де лікують захворювання. Наші арт-терапевтки допомагають долати переживання і стрес, а ще – набиратись сил діткам, які перебувають на лікуванні», – переконаний президент ГО «Принцип Свідомості» Роман Лобай.

У кімнаті є ноутбуки, кіноекран та проектор для комфортного перегляду мультфільмів, зручні крісла-груші, набори олівців та фарб, пензлики та магнітні дошки для малювання.

«Щотижня ми лікуємо близько півтисячі дітей, і частина з них проходить тривале лікування. В цій багатофункціональній кімнаті вони можуть відокремитися від лікарняного простору та отримати більше позитивних емоцій і мотивацію для одужання», - повідомила Зоряна Іванюк, медична директорка лікарні святого Миколая.

Нагадаємо, у Львові такі центри уже діють у 5-тій лікарні на вул. Чупринки, у 5-тій поліклініці на вул. Виговського, у 2-гій поліклініці на вул. Симоненка, у 1-шій поліклініці на вул. Римлянина, у поліклініці дитячої лікарні святого Миколая на вул. Орлика та на базі центру реабілітації "незламні" вул. Мазепи.