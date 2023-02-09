Медичну допомогу мешканці Львівщини отримають за будь-якої ситуації

Вісім медзакладів Львівщини отримали генератори, потужністю потужністю від 56 до 125 кВт, тож медичну допомогу надаватимуть людям за будь-яких умов.

Генерати для медзакладів області передало ТОВ «Унімот Україна» за сприяння «Unimot S. A.», повідомив 9 лютого голова ЛОВА Максим Козицький.

Вісім генераторів, потужністю від 56 до 125 кВт, отримали:

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи

Львівське бюро судово-медичної експертизи

Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр

Дрогобицька міська лікарня №1

Буська центральна районна лікарня

Самбірська центральна лікарня

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

До слова, у грудні минулого року компанія «Унімот Україна» придбала для Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні генератор потужністю 610 кВт, який дозволяє забезпечити роботу усього медзакладу.