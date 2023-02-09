Ще вісім медзакладів Львівщини отримали потужні генератори
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Медичну допомогу мешканці Львівщини отримають за будь-якої ситуації
Вісім медзакладів Львівщини отримали генератори, потужністю потужністю від 56 до 125 кВт, тож медичну допомогу надаватимуть людям за будь-яких умов.
Генерати для медзакладів області передало ТОВ «Унімот Україна» за сприяння «Unimot S. A.», повідомив 9 лютого голова ЛОВА Максим Козицький.
Вісім генераторів, потужністю від 56 до 125 кВт, отримали:
- Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи
- Львівське бюро судово-медичної експертизи
- Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня
- Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр
- Дрогобицька міська лікарня №1
- Буська центральна районна лікарня
- Самбірська центральна лікарня
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
До слова, у грудні минулого року компанія «Унімот Україна» придбала для Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні генератор потужністю 610 кВт, який дозволяє забезпечити роботу усього медзакладу.
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