У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

«Литва – це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги», – прокоментував результат збору коштів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine.

No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved. — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 5, 2023

Інформацію про те, що вже зібрано 6 млн євро, також розміщено на сайті ініціативи, яка займалася збором грошей.

Зібрані під час акції кошти будуть спрямовані на придбання багатофункціональних тактичних радарів ізраїльського виробництва. Вони моніторитимуть повітряний простір навколо таких стратегічно важливих для України об’єктів, як електростанції, водонапірні башти тощо.

Збір грошей на радари розпочався 30 січня. Його проводили організація Blue/Yellow, інтернет-телеканал Laisvės TV, фонд 1K fondas та Stiprūs kartu ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT. 3 лютого впродовж години вдалося зібрати мільйон євро, таким чином було зібрано 5 млн євро.