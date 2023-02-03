У Литві за годину назбирали понад мільйон євро на радари ППО для України та досягли суми в 5 млн євро – мінімального плану збору. Про це повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

Зазначається, що литовська ІТ-компанія Tesonet оголосила «щасливу годину» і пообіцяла подвоїти внески людей, які скинуть протягом однієї години з 8 до 9 ранку. У підсумку Тапінас повідомив, що за цей час люди надіслали трішки більше мільйона євро, які, відповідно, будуть подвоєні до двох мільйонів євро.

Керівництво компанії у зв’язку з цим вже пожартувало, що з таким ажіотажем фірмі «доведеться заробляти більше».

Вранці Андрюс Тапінас писав, що на рахунку кампанії збору вже понад 3 млн євро із запланованих п’яти. Тепер на лічильнику – вже 5,3 млн.

Нагадаємо, 30 січня у Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України. Йдеться про сучасні радари ізраїльського виробництва, зібрати розраховують щонайменше 5 мільйонів євро.