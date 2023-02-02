Петро Павел переконаний, що західні країни мають передати Україні будь-які види зброї для захисту

Новообраний президент Петр Павел вважає, що на військову допомогу Україні в протистоянні російській агресії не повинно бути «жодних обмежень». Про це він сказав в інтерв’ю AFP.

Петр Павел вважає, що Захід повинен надати Україні «всі види зброї, окрім ядерної».

«Що стосується звичайних озброєнь, то я справді не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним супротивником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків», – додав він.

Обраний президент Чехії вказав, що «деякі країни займають дещо стриману позицію» щодо постачання сучасної зброї.

«Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше й бажання продовжувати нашу ініціативу. Я думаю, що це те, що Україна повинна почути», – наголосив Павел.

Міністерство оборони Чехії на запит AFP повідомило, що з початку повномасштабної агресії Росії надало Україні військової допомоги на суму 217 млн доларів.