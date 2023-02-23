З обласного бюджету на ремонт відділення виділили 15 млн 220 тис.грн.

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи, де рятують життя, лікують та реабілітують людей, які постраждали через pociйських теpopистів, відкрили оновлене відділення екстреної медичної допомоги. Госпіталь поступово трансформують у багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування, яка буде надавати допомогу 24/7 усім пацієнтам.

Голова ЛОВА Максим Козицький повідомив 23 лютого, що на ремонт відділення з обласного бюджету виділили понад 15 млн грн.

У цьому відділенні створили лікувально-діагностичний блок з операціо йною, лабораторію, кабінети рентген-діагностики, ультразвукової та функціональної діагностики, облаштували палати добового перебування, ізолятор для інфекційних хворих, забезпечили відділення усім необхідним обладнанням. З обласного бюджету на ремонт відділення виділили 15 млн 220 тис.грн.

Торік у цьому медзакладі на різні ремонтні роботи та облаштування укриття з обласного бюджету виділили 43 млн грн, на енергозбереження – близько 28 млн. На придбання медичного обладнання – майже 11 млн грн.

Минулого року у госпіталі надали стаціонарну допомогу 16 тисячам пацієнтів, провели понад 5 тисяч оперативних втручань.

«Пишаюся, що у нас є люди, які горять бажанням покращувати ті сфери, в яких вони працюють. Одним із таких фахівців є директор цього закладу, який разом із своїм надзвичайно вмотивованим колективом, робить цей госпіталь кращим. Мені дуже приємно спостерігати за розвитком та змінами тут. Нашим завданням є робити все, щоб наші воїни та цивільне населення отримували належні медичні послуги та високоякісне лікування», – твердить Максим Козицький.

Директор госпіталю Максим Прикупенко повідомив, що госпіталь поступово трансформують у багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування, яка буде надавати допомогу 24/7 усім пацієнтам. До них доволі часто потрапляють пацієнти у важкому стані. Хірурги надають їм повноцінну та кваліфіковану допомогу, а також для порятунку хворих залучають хірургів з європейських країн, зокрема Польщі, Німеччини та Франції, які діляться досвідом з нашими лікарями.

Відкриття відділення екстреної медичної допомоги, за словами Максима Козицького, – лише частина великого проекту. У планах – провести реконструкцію усього медзакладу. На це потрібно понад мільярд гривень.