Олександр Комаріда був заступником міністра охорони здоров’я впродовж двох років

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому першому заступнику міністра охорони здоров’я Олександра Комаріду, якого уряд звільнив минулого тижня. Його підозрюють у незаконній реєстрації іноземних ліків сумнівної якості.

Як повідомили 10 лютого в СБУ, екс-посадовець сприяв незаконній реєстрації іноземних ліків недоведеної якості. Зокрема, він видав дозвіл на державну реєстрацію зарубіжного препарату за спрощеною процедурою, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

«Цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим більше у "прискореному" режимі», – повідомили в СБУ.

Слідчі повідомили Олександру Комаріду про підозру за ст. 321-2 (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Зазначимо, що Олександр Комаріда був генеральним директором Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ. У 2021 році його призначили першим заступником міністра охорони здоров’я. З цієї посади Кабмін звільнив його 8 лютого.