Температура повітря сягатиме 39°С тепла

Спека на початку серпня дивує українців рекордними значеннями. На Львівщині прогнозують до 39°С тепла, але уже незабаром погода різко зміниться. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли, коли відступиться аномальна спека.

У вівторок, 4 серпня, у Львові та на Львівщині буде малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі 17–22°С тепла, вдень у області буде сильна спека 35–39°С, у Львові – на кілька градусів менше.

У середу, 5 серпня, у Львові та області буде сонячно, без опадів. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 35°С тепла, вночі – 24°С тепла.

У четвер, 6 серпня, у Львові та області посилиться спека до 36°С тепла, вночі – 25°С тепла. Протягом дня буде сонячна погода, без опадів.

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У п’ятницю, 7 серпня, у Львові та області буде різка зміна погоди. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі. Вдень температура повітря різко знизиться до комфортних 26°С тепла.

У суботу, 8 серпня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень температура повітря знизиться до максимальних 24°С тепла. Опадів не прогнозують.

Графік погоди у Львові до 8 серпня (клікніть для збільшення)

Раніше синоптики розповіли детальний прогноз погоди для всіх областей України до 8 серпня, а також повідомили, якої погоди варто очікувати до кінця літа.

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