На початку серпня спека накриє усю країну

У серпні очікується спекотна погода, яка уже дивує українців аномальними значеннями, а також дефіцит опадів. В Укргідрометцентрі повідомили, якої погоди очікувати у останній місяць літа.

Метеорологиня Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла УНІАН, що на заході країни температура повітря та кількість опадів будуть близькими до норми. На решті території температурний режим буде вищий за норму на 1,5–2°С. Йдеться про середньомісячну температуру, а також очікується дефіцит опадів. Від норми синоптики прогнозують лише 60–70%.

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Найспекотніше у серпні буде на півдні та південному сході країни.

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«У нас найвищі температури ще можуть спостерігатися. Тому ще літо в розпалі», – зауважила експертка.

Раніше синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди по всіх областях України до 8 серпня – спека накриє усю країну, але є області, де буде найспекотніше.

Коротка кліматична характеристика серпня (аналіз попередніх років):

Середня місячна температура серпня складає 18–24°С, у гірських районах – 13–19°С.

Абсолютний мінімум температури – від 6,0°С до 0,1°С тепла (в Карпатах, Волинській, Львівській, північних, Харківській, Луганській та Запорізькій областях – місцями від 0,6 ° до 2,3 ° морозу), на півдні країни – від 12,9°С до 6,1°С тепла.

Абсолютний максимум температури становить 33,1–38,6°С, місцями (крім більшості західних областей) 39,1–42,0°С, в гірських районах – 26,9–38,5°С.

Середня місячна кількість опадів складає 30–97 мм, в Херсонській області та західних районах Криму – місцями 24–28 мм, на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах – місцями 104 – 120 мм.

Прогноз погоди у серпні 2026 року:

Середня місячна температура передбачається 21–25°С, в гірських районах – 17–19°С, що на 2°С вище за норму; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму – близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 34–60 мм, що в межах (80–100%) норми; у західних областях – 36–46 мм (в гірських районах – 50–70 мм), що менше за норму (50–70%).