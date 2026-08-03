Владислав Фалюш обіймає посаду заступника голови Хмельницької ОВА з вересня 2024 року

Правоохоронці викрили заступника голови Хмельницької ОВА та керівника Служби місцевих доріг області, яких підозрюють в отриманні хабарів за укладання договорів на ремонт доріг. За версією слідства, посадовці вимагали від підрядника 5% від вартості кожного контракту. Про це в понеділок, 3 серпня, повідомили пресслужби СБУ та Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації разом із керівником Служби місцевих доріг області систематично отримували хабарі від директора державного дорожнього підприємства.

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«Сума відкату становила близько 5% від вартості кожного договору на виконання дорожніх робіт. За ці гроші посадовці обіцяли сприяти безперешкодному укладанню та виконанню договорів, виділенню бюджетного фінансування та освоєнню коштів, передбачених на ремонт доріг», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Правоохоронці не називають імен підозрюваних. За інформацією «Главкома» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про заступника голови Хмельницької ОВА Владислава Фалюша. Водночас виконувачем обовʼязків директора Служби місцевих доріг Хмельниччини наразі є Дмитро Авраменко.

Слідчі встановили, що впродовж червня посадовці кількома траншами отримували гроші від керівника державного підприємства. Зокрема, 21 червня вони одержали 350 тис. грн, 30 червня – ще 400 тис. грн, а 31 липня керівник Служби місцевих доріг отримав ще 345 тис. грн. Загалом правоохоронці задокументували отримання майже 1,1 млн грн неправомірної вигоди. Усіх учасників схеми затримали.

Заступнику голови Хмельницької ОВА та керівнику Служби місцевих доріг повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Керівнику державного дорожнього підприємства інкримінують ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Наразі слідчі готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також правоохоронці перевіряють можливу причетність до схеми одного з керівників правоохоронного органу області та інших представників органів місцевого самоврядування.

Додамо, що Владислав Фалюш народився 31 березня 1989 року. Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, а також здобув юридичну освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та ступінь магістра з публічного управління в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. Працював у дорожньо-будівельній галузі, зокрема був директором державної установи «Служба місцевих доріг Хмельниччини». Із вересня 2024 року обіймає посаду заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації.