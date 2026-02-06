Чиновнику ОДА загрожує до 10 років увʼязнення

На Хмельниччині поліція викрила посадовця облдержадміністрації на вимаганні хабаря з підприємця-перевізника. Про це у пʼятницю, 6 лютого, повідомили у Нацполіції області та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, затриманий керівник одного з підрозділів Хмельницької ОДА вимагав 2 200 доларів хабаря у підприємця-перевізника за зміну у розкладі руху міжміського автобусного маршруту сполученням Кам’янець-Подільський – Хмельницький, а також за визнання його переможцем конкурсу з обслуговування маршруту. Чиновник отримав хабар двома частинами: 1 тис. доларів та 1,2 тис. доларів.

«Посадова особа, перебуваючи на робочому місці в адміністративній будівлі Хмельницької обласної державної адміністрації, під час особистої зустрічі отримала обумовлену суму неправомірної вигоди від підприємця, який діяв під контролем правоохоронних органів. У цей же день посадовця затримано», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Після затримання посадовця, правоохоронці здійснили обшуки на його робочому місці та у помешканні. Під час слідчих дій у чиновника вилучили хабар, а також понад 92 тис. доларів, 11 тис. євро та більш як 1,6 млн грн. Правоохоронці зауважують, що вилучені суми «істотно перевищують задекларовані доходи посадовця».

Чиновнику Хмельницької ОДА оголосили підозру в отриманні хабаря, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. Незабаром суд обере для нього запобіжний захід.