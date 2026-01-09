Хмельницький апеляційний суд визнав місцевого підприємця Павла Оборжицького винним у вимаганні грошей у колишнього бізнес-партнера, однак звільнив його від покарання через закінчення строків давності.

Як йдеться у вироку вуд 7 січня, у 2009 році підприємець з Донеччини Станіслав Горобій придбав у Славутському районі приміщення колишнього телятника та облаштував там виробництво меблів для ванних кімнат. Для ведення справ на місці він залучив місцевого жителя Павла Оборжицького, з яким працював без офіційно оформлених партнерських угод.

У 2018 році між чоловіками виник конфлікт через майно, обладнання та готову продукцію. Слідство встановило, що після розриву співпраці обвинувачений почав вимагати у власника бізнесу компенсацію за «вихід з бізнесу» — спочатку 300 тис. доларів, а згодом зменшив суму до 170 тис. доларів. Під час однієї із зустрічей Павло Оборжицький побив роботодавця, а також погрожував йому та членам його родини.

У лютому 2020 року Станіслав Горобій передав обвинуваченому 50 тис. доларів під контролем поліції, після чого того затримали.

Уперше справу розглянули у лютому 2024 року – Шепетівський міськрайонний суд виправдав Павла Оборжицького через відсутність у його діях складу злочину. Потерпілий оскаржив це рішення в апеляції.

Після дослідження доказів суддя Хмельницького апеляційного суду Вікторія Смірнова визнала Павла Оборжицького винним за ч. 2 ст. 355 КК України (примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань) та призначила п’ять років позбавлення волі. Проте його звільнили від відбування покарання через сплив строків притягнення до кримінальної відповідальності. Провадження за статтею про вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України) закрили.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого та стягнув з обвинуваченого 70 тис. грн моральної шкоди.