Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок уродженцю міста Славута, якого звинувачували у погрозах і вимаганні 300 тис. доларів у свого бізнес-партнера. Чоловіка визнали невинним у зв’язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, а позовну заяву потерпілого про відшкодування моральної шкоди – залишили без розгляду.

Як вказано у вироку суду від 12 лютого, у жовтні 2009 року житель Донецька Станіслав Горобій придбав нежитлове приміщення колишнього телятника та прилеглої до нього земельної ділянки у Славутському районі Хмельницькій області і почав там виготовляти меблі. Оскільки Станіслав Горобій постійно проживав у Донецьку, то дистанційно керувати виробничими процесами йому було складно і у 2010 році він залучив свого знайомого зі Славути на посаду керуючого виробництвом. Партнери домовились про співпраю усно і жодних документів не підписували. Згідно з цією домовленістю партнер мав контролювати виробничий та технологічний процеси, шукати працівників і контролювати їхню роботу, а також вести від імені та з погодження керівника підприємницьку діяльність із виготовлення меблів.

У вересні 2018 року, під час проведення інвентаризації майна, власник бізнесу виявив нестачу продукції і вирішив припинити співпрацю зі своїм керуючим. Натомість житель Славути почав вести з ним переговори щодо розподілу майна. Коли переговори провалились, колишній керуючий звернувся до суду.

«Обвинувачений вирішив у незаконний спосіб збагатитися шляхом вимагання грошових коштів у потерпілого при цьому, самостійно, на власний розсуд, визначив нічим не обґрунтовану суму компенсації за свій вихід з бізнесу, яка становить 300 000 доларів США», – йдеться у повідомленні.

Керуючий почав погрожувати колишньому роботодавцю фізичною розправою у разі невиконання його вимог. У лютому 2020 року, за словами Станіслава Горобія, його колишній керуючий побив його. Коли директор пояснив, що не має 300 тис. доларів, керуючий зменшив свої вимоги до 170 тис. Станіслав Горобій повідомив про вимагання поліцію і під наглядом слідчих передав колишньому керуючому 50 тис. доларів. Під час передачі цих грошей мешканця Славути затримали.

Обвинувачений Павло Оборжицький свою вину не визнав. За його версією, у 2011 року він уклав кілька письмових договорів зі Станіславом Горобієм про спільне користування нежитловим приміщенням, згідно з якими також мав право займатись виробництвом меблів. Оборжицький за свої гроші купував обладнання, наймав працівників і виготовляв продукцію. За словами Оборжицького, він ніколи не вів підприємницької діяльності від імені Горобія та за його гроші. До 2018 року між партнерами не виникало спірних питань щодо використання приміщення, а у серпні того року Горобій захопив його цех, відключив світло, вигнав людей і забрав продукцію. Стверджує, що ніколи не погрожував і грошей не вимагав, а колишній бізнес-партнер сам запропонував 100 000 доларів для врегулювання питання.

Після допиту свідків і ознайомлення з матеріалами справи суддя Світлана Козачук визнала Павла Оборжицького невинним у зв’язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, а позовну заяву потерпілого про відшкодування моральної шкоди – залишила без розгляду. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.