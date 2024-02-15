Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок директору Китайгородського НВК за нарахування зарплати сторожу за період, поки вона була у відпустці. Згідно з рішенням суду, чоловік має заплатити 25 302 грн на користь Китайгородської сільської ради, а також 10 787 грн – судового збору.

Як вказано у вироку суду від 13 лютого, керівник навчального закладу нарахував у січні, лютому й вересні 2019 року, а також у березні й травні 2020 року заробітну плату працівниці, яка в той час перебувала у відпустці за кордоном.

Обвинувачений Володимир Білозьоров свою вину не визнав. Про те, що сторож виїжджала за кордон у 2019 та у 2020 роках йому нібито не було відомо. Пояснив, що у ліцеї разом із нічним сторожем працює її донька – вчителька фізкультури, яка іноді підміняла матір і чергувала замість неї, оскільки та часто хворіла, тяжко переживала смерть чоловіка та сина. Водночас у суді вчителька фізкультури заявила, що на заміну матері не виходила.

Крім того, за словами директора НВК, він не міг об'єктивно контролювати роботу нічного сторожа, адже його робочий час тривав із 08:00 до 17:00, а робочий час нічного сторожа з 22:00 до 06:00 ранку наступної доби. Він також додав, що у 2019 часто перебував на лікарняному через порване сухожилля, у лютому 2020 перебував на лікарняному та у відпустці, а з 12 березня 2020 працював дистанційно з Кам'янець-Подільського, у село Китайгород не приїжджав, а тому не міг підробити документи для нарахування зарплати.

Жінка, яка працює нічним сторожем у школі, його слова заперечила. Вона зазначила, що у 2019-2020 роках її мати часто хворіла і потребувала догляду, тому вона усно попереджала директора ліцею про свою відсутність. Жодної заяви не писала, нараховувати їй заробітну плату не просила, тож чому директор виставляв їй відпрацьований час – не знає.

Суддя Іван Драч визнав невинним і виправдав Володимира Білозьорова через відсутність доказів, що в діях директора є склад кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів). Проте директор НВК має заплатити 25 302 грн матеріальної шкоди Китайгородській сільській раді, а також 10 787 грн – судового збору. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.