У Горіховому гаю мали очистити водойми до кінця 2022 року

Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців нічного домашнього арешту Любомиру Сікорі, якого підозрюють у привласненні грошей під час очищення водойм у Львові. Згідно з матеріалами справи, підприємець у 2022 році переміг в аукціоні на очищення від намулу водойм на території парків Львівської громади. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що Любомир Сікора підробив документи та завищив роботи на майже 760 тис. грн.

В ухвалі йдеться, що управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради у листопаді 2022 року оголосило тендер на очищення ставків у Снопківському парку, Піскових озерах, парку Архангела Михаїла та Горіховому гаю. Тендер можна знайти на сайті держзакупівель Prozorro. Єдиним учасником і переможцем аукціону став Любомир Сікора, який мав за 1,2 млн грн до кінця 2022 року виконати роботи.

За матеріалами справи, підрядник завищив ціну 759 тис. грн, не виконав роботи в повному обсязі, але підписав акти виконаних робіт та передав їх у ЛМР. На підставі документів міська рада видала платіжні доручення для оплати закупівлі. Згідно з ухвалою суду, всього Любомир Сікора отримав з міського бюджету майже 2 млн грн.

Суддя Дмитро Рудаков обрав Любомиру Сікорі запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який діятиме з 13 лютого до 7 квітня 2024 року. Зазначимо, що підприємця підозрюють у службовому підробленню (ч. 2 ст. 366 ККУ) та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ).

Згідно з аналітичним порталом YouControl, підприємець Любомир Сікора зі Страдча Яворівського району зареєстрований як ФОП з 2008 року. Його основним видом діяльності є гуртова торгівля іншими рибою, раками та молюсками. Серед додаткових видів робіт є оренда вантажівок, будівельні та електромонтажні роботи, лісозаготівлі тощо.