Відремонтований у 2019 році парку Короля Данила у Судовій Вишні

Директор ТОВ «Будівельна компанія "Будсервіс НК"» Олександр Романів отримав підозру у заволодіння чужим майном та підробці документів. Підприємець міг привласнити бюджетні гроші під час реконструкції парку Короля Данила у Судовій Вишні, який є пам'яткою місцевого значення. У прес-службі прокуратури Львівської області не називають ім'я підозрюваного, але розповідають, що його компанія у жовтні 2019 року підписала договір на реконструкцію парку.

«Підрядник вніс до акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість, неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, які фактично не виконувались. Після чого відповідну документацію подав для оплати замовнику. На підставі цього з державного бюджету перерахували гроші суб'єкту господарювання. Внаслідок таких дій територіальній громаді завдано збитків на суму понад 115 тис. грн», – повідомляють у прес-службі прокуратури.

На сайті держзакупівель Prozorro є тендер на реконструкцію парку Короля Данила у Судовій Вишні. Вартість робіт становить 2,2 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ «БК "Будсервіс НК"», яке 4 жовтня 2019 року підписало договір з Судовишнянською міською радою.

Про завершення реконструкції парку у грудні 2019 року повідомляли на сайті Львівської ОВА. У відомстві зазначали, що на проектні роботи та будівництво виділили 2 млн грн з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, а 375 тис. грн – з бюджету Судовишнянської міської ради.

«У межах проекту в парку висадили 20 дерев і 30 кущів, провели освітлення (встановили 12 світлових опор, виготовлених за новітніми технологіями з підвищеною світловіддачею), вимостили більше ніж 400 м2 бруківки, встановили огорожу (145 м), 10 лавок, дитячий майданчик та смітники», – повідомляв тодішній директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Галицького районного суду за травень 2023 року, яка стосується привласнення бюджетних грошей на реконструкції парку у Судовій Вишні. У документі йдеться, що службові особи Судововишинської міської ради за попередньою змовою із ТОВ «БК "Будсервіс НК"» внесли неправдиву інформацію до актів виконаних будівельних робіт.

За інформацією аналітичного порталу YouControl, ТОВ «БК "Будсервіс НК"» працює з 2016 року й займається будівництвом. Компанія зареєстрована у місті Новий Калинів Самбірського району. Її керівником та власником є Олександр Романів зі Львова.

Наразі тривають слідчі дії. Справу кваліфікують за статтями про зловживання службовим становищем та службове підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Правоохоронці розв'язують питання про арешт майна підприємця.