ТОВ «Будгарант Групп» 2017 року перемогло у тендері на прокладання каналізації в Домажирі

Господарський суд Львова задовольнив позов Яворівської окружної прокуратури й зобов'язав львівське ТОВ «Будгарант Групп» повернути 346,8 тис. грн. Компанія отримала бюджетні гроші за прокладання каналізаційних мереж в одному з сіл Яворівського району. У прес-службі Львівської обласної прокуратури у четвер, 25 січня, розповіли, що насправді підприємство не виконало будівельних робіт.

У матеріалах справи йдеться, що ТОВ «Будгарант Групп» 30 жовтня 2017 року отримало державний підряд на будівництво каналізаційних мереж. На сайті держзакупівель Prozorro можна знайти тендер на прокладання каналізацій по вулиці Широка та Центральна у селі Домажир. Підрядник мав завершити всі роботи до кінця 2017 року.

За даними аналітичного порталу YouControl, компанія ТОВ «Будгарант Групп» зареєстрована у Львові й працює з 2014 року. Керівником є Юрій Шуманський, а одноосібним власником – Андрій Грицак. Підприємство змагалося за державні підряди з 2015 по 2020 рік й отримало за ці роки 1,5 млрд грн.