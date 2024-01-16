6-та міська поліклініка на вул. Медової Печери, 1

Колишній директор одного з товариств отримав підозру у заволодінні бюджетними коштами та службове підроблення офіційних документів. Підприємець міг привласнити понад 500 тис. грн під час капітального ремонту системи пожежної сигналізації комунальної поліклініки. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про 6-ту міську поліклініку Львова. Ремонт у 2021 році проводила ТОВ «Галицька компанія», директором якого був Сергій Бикоріз. У прес-службі Львівської обласної прокуратури не називають ім'я підприємця, але зазначають, що підрядник вніс до акту приймання виконаних робіт неправдиві відомості про обсяг та вартість будівельних матеріалів.

«Суб'єкт господарювання безпідставно отримав понад 500 тис. грн. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розв'язують питання про накладення арешту на його майно», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначимо, на сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що ТОВ «Галицька компанія» зі Львова перемогла в аукціоні на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу у 6-тій міській поліклініці, що на вул. Медової Печери, 1 у Львові. Компанія мала провести роботи за майже 1,9 млн грн.

У травні 2023 року ТОВ «Галицька компанія» перейменували на ТОВ «Пров делавер інжиніринг-2049». Крім цього, компанія перереєструвалась в Ужгороді. За інформацією аналітичного порталу YouControl, директором з 2023 року є Артем Шаденко.

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Галицького районного суду за 11 січня 2024 року, в якій йдеться про запобіжний захід колишньому керівнику ТОВ «Галицька компанія» у вигляді тримання під вартою до 10 березня. Крім цього, за підприємця можуть сплати 151 400 грн застави. Ухвалу можна оскаржити у Львівському апеляційному суді. Справу розглядає суддя Людмила Мироненко.