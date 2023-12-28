Собор святого Юра, подвір'я якого ремонтуватиме ТОВ «Тім-Буд»

Управління капітального будівництва Львівської обласної військової адміністрації уклало угоду з ТОВ «Тім-Буд» на реставрацію подвір'я собору святого Юра. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 31,4 млн грн. Підрядник має завершити ремонт до кінця 2024 року. Антикорупційний центр NGL.media проаналізував кошторис й повідомив, що для реконструкції подвір'я собору планують закупити плити з пісковика за завищеними вдвічі цінами.

Згідно з технічним завданням, «Тім-Буд» облаштує внутрішнє подвір'я храму плитами з пісковика, відремонтує та облицює сходи. Крім цього, підрядник відремонтує інженерні мережі.

«Вартість плит пісковика, яким викладуть подвір'я, завищена принаймні вдвічі. Вартість плит становить значну частину вартості ремонту – 6,3 млн грн. У кошторисі передбачена закупівля плит пісковика товщиною 60 мм за 3800-4400 грн/м² [залежно від розміру плити]. Проте в спеціалізованих будівельних магазинах такі ж плити коштують 1400–1800 грн/м². В результаті лише на плитах пісковика переплата складе приблизно 3,3 млн грн», – йдеться в аналізі розслідувачів.

Журналісти NGL.media звернулися за коментарем до Львівської ОВА. Однак в управління капітального будівництва відмовилися коментувати завищення ціни.

Зазначимо, що ТОВ «Тім-Буд» зареєстроване у Львові. Керівницею компанії є Тетяна Дубровна. Підприємиця також є співзасновницею львівського БФ «Оланта Добро». Торік 28-річний директор фонду Іван Палько намагався незаконно вивести двох чоловік за кордон через систему «Шлях». Івана Палька затримали правоохоронці.

У NGL.media додають, що це четверта спроба Львівської ОВА відреставрувати подвір'я собору Юра. У 2018 році вартість ремонту становила 8,3 млн. Тоді ЛОВА уклала угоду з ТОВ «Підприємство Турист». Компанія за півроку освоїла лише мільйон грн, угоду розірвали. Новий тендер оголосили 2021 року. Тоді вартість ремонту становила 10,7 млн грн. Замовник знову уклав угоду з ТОВ «Підприємство Турист». За інформацією NGL.media, компанія неодноразово брала участь у недоброчесній конкуренції під час аукціонів.

ТОВ «Підприємство Турист» знову зірвала терміни виконання робіт і наприкінці 2022 року ЛОВА розірвала договір. За виконані роботи підрядник отримав 1,8 млн грн. Наразі справу розслідує поліція, а прокуратура повідомила підозру у привласненні понад 2 млн грн директору ТОВ «Підприємство Турист» Володимиру Смалюху.