Кожне підприємство має заплатити по 68 тис. грн

На змові під час участі в тендері щодо реставрації та пристосування будівель собору святого Юра у Львові викрили два підприємства. Йдеться про товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Турист» та «Будівельно монтажне підприємство Євробуд». Про це повідомлили у Західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету.

Ззаначається, що обидві компанії змовилися і брали участь у закупівлі послуг з реставрації та пристосування будівель комплексу Архикатедрального собору святого Юра у Львові. Тендер у 2021 році оголосило управління капітального будівництва Львівської ОВА. Сукупна очікувана вартість закупівлі становила понад 2 млн грн.

Зазначається, що вказані підприємства всупереч закону України «Про публічні закупівлі» узгоджували свої дії задля участі в закупівлі. Про це свідчать такі докази, як використання відповідачами спільних ІР-адрес, наявність господарських відносин між ними тощо.

Антимонопольний комітетвирішив оштрафувати «Підприємство «Турист» та «Будівельно монтажне підприємство Євробуд» за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів. Відтак кожне підприємство має заплатити по 68 тис. грн.

«Згідно з законом України «Про публічні закупівлі» підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів», – йдеться у повідомленні антимонопольного комітету.

Зазначимо, раніше ZAXID.NET писав, що у червні 2022 року СБУ спільно з поліцейськими викрила львівську будівельну фірму «Підприємство «Турист» на розкраданні бюджетних коштів під час реставрації території Архикатедрального собору святого Юра у Львові. Керівника фірми підозрювали у привласненні понад 2 млн грн. ТОВ «Підприємство «Турист» вигравало кілька тендерів на роботи у соборі святого Юра. У 2018 році компанія перемогла у тендері на 8,3 млн грн. Кошти призначалися на роботи з впорядкування території подвір’їв, реставрацію дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування громадських вбиралень.

За даними YouControl, ТОВ «Підприємство «Турист» зареєстроване у 1996 році у Львові на вул. Зубрівській. Керівником організації є Володимир Смалюх. Зазначається, що основним видом діяльності є організація будівництва будівель.

ТОВ «Будівельно монтажне підприємство Євробуд» за даними YouControl зареєстроване у 2020 році уселі Нижнє Гусне, що у Самбірському районі на Львівщині. Керівником організації є Назарій Назаревич. Основний вид діяльності компанії – будівництво житлових і нежитлових булівель.