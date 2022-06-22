Реставраційні роботи у соборі святого Юра у Львові тривають понад п'ять років

СБУ спільно з поліцейськими викрили львівську будівельну фірму «Підприємство «Турист» на розкраданні бюджетних коштів під час реставрації території Архикатедрального собору святого Юра у Львові. Керівника фірми підозрюють у привласненні понад 2 млн грн.

«Керівництво організації вносило до фінансової документації недостовірні відомості щодо обсягу та вартості проведених робіт і матеріалів. Вчасно ініційована спецслужбою перевірка виявила зловживання та заблокувала розкрадання коштів», – йдеться в повідомленні СБУ у середу, 22 червня.

За даними СБУ та прокуратури Львівщини, під час реконструкції території собору Юра розікрали 2 млн грн. Наразі керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру у розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ).

Суд обрав директору фірми запобіжний захід у вигляді застави в сумі 200 тис. грн, також наклав арешт на його майно.

Правоохоронці не розголошують назву фірми, керівника якої підозрюють у розкраданні бюджетних грошей. За даними ZAXID.NET, йдеться про ТОВ «Підприємство «Турист», власником та керівником якого є львів’янин Володимир Смалюх. Саме це підприємство вигравало кілька тендерів на роботи у соборі святого Юра. У 2018 році компанія перемогла у тендері на 8,3 млн грн. Кошти призначалися на роботи з впорядкування території подвір’їв, реставрацію дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування громадських вбиралень.

Святоюрський комплекс збудований у другій половині XVIII – на початку ХІХ століття та належить до зони ЮНЕСКО. У 2018 році уряд виділив 20 млн грн на реставрацію цієї пам’ятки. Також кошти на реставрацію собору виділяли з обласного бюджету.