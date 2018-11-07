У Соборі св. Юра відреставрують дзвіницю, огорожу та облаштують нові вбиральні

Реконструкцію Собору планують завершити у 2019 році

У понеділок, 5 листопада, у системі публічних закупівель Prozorro оголосили тендер на проведення третього етапу реконструкції Архикатедрального Собору святого Юра. Згідно із тендерною документацією, у Соборі святого Юра у Львові повинні ще відремонтувати стіни та сходи, замінити дзвіницю, вікна, відреставрувати металеву огорожу, провести комунікації та встановити нові громадські вбиральні. Вартість робіт становить 8,3 млн гривень. За результатами аукціону, переможцем обрали ТОВ «Підприємство «Турист».

Нагадаємо, що ТОВ «Підприємство «Турист» виграло попередній тендер на відновлення території Собору. Т.в.о. начальника управління капітального будівництва ЛОДА Олег Пелих повідомив ZAXID.NET, що від весни цього року фірма-переможець вже завершила прокладання каналізаційних колекторів із підключенням каналізаційних мереж до північної капітули і західної. Також облаштували залізобетонну оглядову терасу горішнього подвір’я Собору і залізобетонну об’їзну терасу північної капітули. Ремонтники замостили верхній обхід храму і замінили електричні мережі обходу.

Цьогоріч уряд виділив 20 млн грн на реставрацію Собору св. Юра у Львові. Фото прес-служби ЛОДА

«Цього року на реконструкцію Святоюрського комплексу вже витратили загалом близько 9 млн грн. Роботи проводимо у три етапи паралельно. До кінця року завершиться прокладання мощення навколо Собору. Також цього року демонтують старі вбиральні і облаштують нові. Реставрацію стін, сходів, дзвіниці, вікон та металевої огорожі проводитимуть вже наступного року», — повідомив Олег Пелих.

З його слів, реконструкцію Собору планують завершити у 2019 році. Нагадаємо, що цьогоріч уряд виділив 20 млн грн на реставрацію Собору святого Юра у Львові. Раніше ZAXID.NET писав, що на площі перед Собором св.Юра встановили камери відеоспостереження.

Довідка. Святоюрський комплекс, який належить до зони ЮНЕСКО, збудований у другій половині XVIII – на початку ХІХ століття. До комплексу Собору святого Юра, крім власне собору, входять дзвіниця, митрополитчий палац, капітульні будинки, будинок стайні, дві брами та сади Собору святого Юра.