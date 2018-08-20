Біля Собору св. Юра у Львові знайшли фундамент церкви XIV ст.

Біля Собору святого Юра у Львові археологи науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України виявили фундамент церкви, що була тут до будівництва собору. За словами археолога Остапа Лазурка, наразі уже виявили три фрагменти фундаменту, що, найімовірніше, датується XIV ст.

«Минулого тижня ми виявили ряд фундаментів як з західної, так і з південної сторони церкви, які не співпадають з планувальною структурою сучасного собору. Це наштовхнуло на думку, що це можуть бути фрагменти фундаменту церкви, яка була тут у XIV ст. – XVIII ст. Фундаменти різняться конструктивно, тому що вони збудовані з великогабаритних грубо підтесаних кам’яних блоків. Просуваючись далі по мірі робіт будівельників ми помітили, що йдуть ще більші відгалуження у фундаментах. Наразі є уже три фрагменти, які не відповідають планувальній структурі. Це наштовхує на думку, що це належить іншій споруді», – сказав археолог «Рятівної археологічної служби» Остап Лазурко.

За словами археолога Остапа Лазурка, є вагомі аргументи припускати, що виявлена знахідка є фундаментом церкви XIV ст. - XVIII ст., що була тут до Собору святого Юра. До слова, виявлений фундамент став для фахівців несподіванкою.

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«Серед археологічного матеріалу виявлено фрагменти цегли-пальцівки, брускової цегли товщиною до 10 см, що показує нам, що це є готичний період. Ми пов’язуємо цю знахідку з фундаментами, що приводить нас до храму, що був тут раніше. Далі ускладнює роботу те, що на цій території з південної частини був цвинтар. Зараз зібрано уже кілька ящиків людських решток, кістки були у різному порядку, бо роботи, які тут проводились, зокрема комунікаційні, призвели до руйнації цвинтаря», – додав археолог.

Як зазначила головна архітекторка проекту реставрації собору Лідія Горницька, 21 серпня до Львова приїде відома хімік-технолог Юлія Стріленко, яка допоможе дослідити проби розчину, які взяли на виявленому фундаменті.

«Якщо говорити про датування, то кожна епоха як мала свою цеглу, так і мала свої склади розчинів. Для порівняння ми маємо давні храми, наприклад, церкву святого Миколая, церкву Івана Хрестителя. Тобто ми уже маємо проби, які можна буде рівняти з цими, бо періоди будівництва мали б бути більш-менш однаковими», – додала Лідія Горницька.

Директор науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Олег Осальчук уточнив, що знахідки були виявлені під час здійснення археологічного нагляду в рамках реставрації Собору святого Юра. Він також додав, що результат досліджень того, чи це дійсно фундамент церкви XIV ст. буде приблизно через два місяці.

«Хочеться вірити, що на цій ділянці виявлено рештки фундаментних конструкцій попередниці Собору святого Юра. Якщо б це підтвердилось, то це б була дуже цікава знахідка для археології Львова і ми б пропонували її музеєфікувати, щоб усі туристи могли бачити ці розкриті рештки», – сказав Олег Осальчук.