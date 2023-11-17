Собор святого Юра у Львові є пам'яткою національного значення і належить до світової спадщини ЮНЕСКО

До Різдва, яке цього року відзначатиметься 25 грудня, у соборі святого Юра у Львові завершать облаштування центральних сходів. Для цього з обласного бюджету виділили 6 млн грн, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

В управлінні капітального будівництва ЛОВА розповіли, що на початку листопада очільник Курії Львівської Архієпархії УГКЦ митрополит Львівський Ігор Возьняк звернувся з листом про відновлення ремонтно-реставраційних робіт на території собору святого Юра. У листі ідеться про те, що митрополит отримав багато звернень від парафіян.

«Виникла потреба для зручності парафіян в завершенні облаштування сходів при центральному заході. Передумовою до якого є наближення святкування Різдва Христового – 25 грудня за новим календарем спільно з усім світом», – кажуть в УКБ ЛОВА.

З обласного бюджету в межах програми капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення на роботи виділили 6 млн грн.

«Потрібно здійснити основні роботи для того, аби реконструкція була проведена відповідно до проекту. В пріоритеті – завершення сходів, які ведуть до Собору, а також улаштування водостічної системи навколо всього комплексу», – повідомив т.в.о. начальника УКБ Роман Дуля.

За словами Романа Дулі, температура не впливає на облаштування центральних сходів до собору святого Юра. До 25 грудня планується зробити основну частину робіт – покласти бетонну подушку на палі, щоб у майбутньому волога не руйнувала сходи.

УКБ ЛОВА у четвер, 16 листопада, оголосило ще один тендер на реставрацію та ревалоризацію об’єктів пам’ятки національного значення – собору святого Юра у Львові. Ідеться про відкоригований проект, початкова вартість реалізації якого становить 31,7 млн грн. Кошторис упродовж вересня-жовтня за 327 тис. грн відкоригувала ФОП Наталія Семенченко, яка вже 17 років працює в галузі архітектури та виготовляла ПКД для різних об’єктів у Львові та області, зокрема, для Львівської галереї мистецтв імені Бориса Возницького, ЛКП «Бюро спадщини», Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького тощо.

«Оскільки це пам’ятка, територія ЮНЕСКО, то ми не можемо окремо проект на сходи розглядати, перераховувався весь проект. Загальна вартість відкоригованого проекту – 50 млн грн, але десь на 18 млн грн роботи вже виконані, лишилося на 32 млн. Але коли пройде закупівля, ми підпишемо із переможцем угоду на частину робіт – на сходи. На це було заплановано цьогоріч 10 млн грн, але ми подивилися, що можна зробити за 6 млн, скоротили витрати», – пояснив у коментарі ZAXID.NET Роман Дуля.

Він додав, що проект, коригування якого зробили зараз, розроблявся у жовтні 2020 року, тоді його повна вартість становила близько 36 млн грн. Зараз вартість зросла до 50 млн через суттєве підняття цін, а також через включення в проект додаткових робіт.

Загалом проект передбачає впорядкування території горішнього і долішнього подвір'їв, реставрацію дзвіниці, брам та огорож, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об'їзду північного і західного корпусів капітули, ремонт інженерних мереж та благоустрій території.

«В світлі сьогоднішніх подій, коли Львів приймає багато тимчасово переселених наших людей, яких війна спонукала залишати власні домівки, є велика потреба в завершенні розпочатих ремонтно-реставраційних робіт», – вважають в УКБ ЛОВА.

Нагадаємо, у 2018 році уряд виділив з державного бюджету 20 млн грн на реставрацію собору, що є пам’яткою національного значення і належить до світової спадщини ЮНЕСКО. У 2021 році на реставрацію собору виділили ще 15 млн грн з обласного бюджету Львівщини. Роботи виконувались у кілька черг.

У 2022 році львівську будівельну фірму «Підприємство «Турист» викрили на розкраданні 2 млн грн під час реставрації на території Архикатедрального собору святого Юра у Львові. Цьогоріч Антимонопольний комітет України оштрафував цю фірму, а також «Будівельно-монтажне підприємство Євробуд» за змову у тендері з реставрації та пристосування будівель собору святого Юра.

Архикафедральний Собор Святого Юра – головний греко-католицький собор Львова і Львівської архиєпархії. На його території упродовж століть розташована резиденція митрополитів Української Греко-Католицької Церкви. З 1998 року Собор належить до Світової спадщини ЮНЕСКО.