Екс-заступника директора шахти «Надія» підозрюють у закупівлі пального за завищеними цінами

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та поліцейські викрили екс-заступника директора шахти «Надія» на Львівщині на закупівлі пального за завищеними цінами. За даними правоохоронців, збитки становлять 390 тис. грн.

За даними слідства, у 2023 році між підприємством та суб’єктом господарювання було укладено договір на закупівлю дизельного пального з доставкою для потреб шахти на суму понад 3 млн грн.

«Однак підозрюваний, будучи уповноваженою особою, неналежно виконав свої службові обов’язки. Зокрема, перед укладенням договору не провів цінового дослідження ринкової вартості пального. Також він проігнорував той факт, що цінова пропозиція постачальника є неконкурентоздатною, завищеною та не ініціював питання щодо розірвання договору. Внаслідок цього державному підприємству завдано збитків на суму майже 390 тис. грн», – повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними ZAXID.NET, підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ) оголосили колишньому заступнику директора шахти «Надія». Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.