Володимир Федаш у січні 2024 року отримав підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном

Колишній директор комунального підприємства «Комунальник» Володимир Федаш 30 січня отримав підозру у підробці документів та привласненні грошей. Слідчі встановили, що посадовець у 2013 році уклав із ТОВ «Торгова компанія ВЛІВ» угоду на закупівлю сміттєвоза. Володимир Федаш перерахував підряднику майже 520 тис. грн, але місто так і не отримало автомобіль. У прес-службі Львівської прокуратури не називають ім'я підозрюваного.

«Підозрюваний, знаючи про фактичну відсутність сміттєвоза, склав та підписав неправдивий акт приймання-передачі товару до договору. Внаслідок цього товариству безпідставно перераховано понад 500 тис. грн. За клопотанням прокурора на майно фігуранта накладено арешт», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Справу Володимира Федаша кваліфікують за статтями про заволодіння чужим майном та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Колишньому комунальнику загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Червоноградського міського суду за 30 січня 2024 року, в якій йдеться про підозру для Володимира Федаша. Згідно з матеріалами справи, зараз підозрюваний на пенсії. У 2013 році він був на посаді директора КП «Комунальник», підписав з львівським ТОВ «ТК ВЛІВ» документ про прийняття на баланс автомобіля та перерахував з бюджету Червонограда на рахунок підрядника майже 520 тис. грн. Згодом підозрюваний підписував неправдиві документи про зберігання транспорту. Суддя Неля Отчак обрала Володимиру Федашу запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 29 березня 2024 року.

За інформацією аналітичного порталу YouControl, Володимир Федаш був директором КП «Комунальник» з лютого 2002 року по травень 2016 року. У 2017 році він через суд намагався поновитися на посаді.

Харківський антикорупційний центр розповідав, що ТОВ «ТК ВЛІВ» впродовж 2008 – 2013 років отримало державні підряди на постачання сміттєвозів і контейнерів для сміття на суму 65,71 млн грн. Однак частину договорів компанія не виконала. Згідно з YouControl, підприємство працює з 2004 року. Основним видом діяльності компанії є виробництво автотранспортних засобів. З вересня 2012 року до квітня 2014 року директором ТОВ «ТК ВЛІВ» був Костянтин Лісовиков. Зараз компанію очолює Ігор Ільїн.