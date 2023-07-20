Затримання чиновників у Червонограді 13 липня

Галицький районний суд Львова на два місяці відсторонив від посади заступника мера Червонограда 64-річного Миколу Мисака. Також суд усунув на два місяці від посади 50-річного директора КП «Комунальник» Володимира Рибака. Обох чиновників 13 липня затримали на хабарі. В ухвалах суду йдеться, що чоловікам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів або ж внесення застави у розмірі 214 720 тис. грн за кожного. Володимир Рибак просив суд зменшити розмір застави.

За інформацією слідства, 28 лютого 2023 року КП «Комунальник» та приватний підприємець уклали договір на постачання 620 тонн піску загальною вартістю 303 800 грн. За інформацією Prozorro, йдеться про підприємця Володимира Рубаху.

«Слідчі встановили, що директор КП "Комунальник", зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи, що умовами договору не передбачено жодних положень щодо кольору піску, сказав підприємцеві про необхідність постачання в КП "Комунальник" виключно піску жовтого кольору. Інакше не буде оплати за поставлений пісок. Підрядник розумів, що не зможе виконати умови договору та отримати оплату. У березні 2023 року він звернувся до заступника голови Червоноградської міської ради, з яким був знайомий раніше і перебував у дружніх стосунках, та повідомив про ситуацію і розмову з директором КП "Комунальник"», – йдеться в ухвалі суду.

Заступник мера Червонограда Микола Мисак запевнив Володимира Рубаху, що поговорить з директором «Комунальника». Проте, за інформацією суду, саме Микола Мисак залучив чиновника до злочинної схеми. У квітні заступник мера сказав підприємцеві, що той може постачати в КП «Комунальник» пісок будь-якого кольору, який має. Проте після цього, як зазначає суд, натякнув на «відкат» – 7 % від загальної суми поставленого піску.

Підрядник мав сплатити 42 тисяч гривень «відкату». Підприємець Володимир Рубаха розумів, що за таких умов не зможе виконати договір й у травні повідомив правоохоронцям про вимагання у нього хабарів.

«Встановлено, що 13 липня 2023 року, приблизно о 12:00, підприємець прибув на раніше обумовлену зустріч із заступником до скверу поблизу Червоноградської міської ради. Заступник мера одержав попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 15 тис. грн. Після цього, 13 липня 2023 року, приблизно о 12:20, підприємець прибув на раніше обумовлену зустріч із директором КП "Комунальник"», – повідомляють в ухвалі суду.

Ували суду щодо відсторонення чиновників виносив суддя Галицького райсуду Львова Віктор Романюк. Ухвали можна оскаржити в суді апеляційної інстанції.

Додамо, що 13 липня затримали Миколу Мисака та Володимира Рибака правоохоронці з Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За отримання хабара чиновникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Микола Мисак з 2002 року з перервами обіймав різні посади у Червоноградській міській раді. Видання NGL.media у 2021 році повідомляло, що Галицький райсуд обрав Миколі Мисаку запобіжний захід у виді особистого зобов'язання до 9 січня 2022 року через службову недбалість і розтрату майна. Причиною було те, що чиновника та підприємця Івана Микиту підозрювали у закупівлі м'яса за завищеними цінами. Це завдало державі збитків на 174 тис. грн. Після інциденту Миколу Мисака не відстороняли з посади. Крім цього, у 2021 році чиновника підозрювали у службовій недбалості на закупівлі неякісних шкільних меблів. Тоді збитки склали майже 1 млн грн.