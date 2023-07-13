Микола Мисак, якого затримали працівники Департаменту стратегічних розслідувань

64-річного заступника мера Червонограда Миколу Мисака у четвер, 13 липня, викрили на хабарі. Затримання проводили працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Про це повідомив керівник ГО «Дорожній контроль Захід» Олександр Клімов. Інформацію про затримання Миколи Мисака ZAXID.NET підтвердив мер Червонограда Андрій Залівський.

«Я був на похороні військового і щойно повернувся у міську раду. Я не маю інформації. Телефонував до заступника Служби безпеки, прокурора. Наразі нічого невідомо. Я знаю, що епізод із затриманням мав місце, у міськраді були працівники поліції й спілкувалися з ним [Миколою Мисаком], але я був на похороні й не можу прокомунікувати, що було і як, за яких обставин. Мені керівництво Служби безпеки сказало, що розкажуть завтра, як я маю діяти. Більше інформації не надали. Я чекаю», – сказав Андрій Залівський.

Олександр Клімов повідомив, що на хабарі також викрили директора червоноградського КП «Комунальник» Володимира Рибака. За словами активіста, затримання стосуються однієї справи.

Місцеве видання «Ехо Червонограда» зазначило, що чиновник та комунальник отримували хабар за виконання угоди з комунальним підприємством.

Повідомлення про причину затримання Миколи Мисака

Зазначимо, що Микола Мисак з перервами працює у Червоноградській міській раді з 2002 року. У 2021 році видання NGL.media повідомляло, що Галицький районний суд обрав Миколі Мисаку запобіжний захід через службову недбалість і розтрату майна у виді особистого зобов'язання до 9 січня 2022 року. Тоді чиновника та приватного підприємця Івана Микиту підозрювали у закупівлі м'яса за завищеними цінами, яка завдала 174 тис. грн збитків державі. Миколу Мисака не відстороняли з посади заступника мера.

Також Миколу Мисака у 2021 році підозрювали у службовій недбалості на закупівлі неякісних шкільних мебдів. Збитки склали майже 1 млн грн.