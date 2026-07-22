Скарги в поліцію, перекладання відповідальності, порушення правил роботи, дискредитація лікування наркозалежності і багатократне зростання прибутків за кілька років – так коротко можна було б описати скандальну клініку «Аксіома Медікал», на протести проти роботи якої львів’яни виходили у червні. Але коротко не вийде. ZAXID.NET дізнався і розповідає, які правила МОЗ порушувала клініка, хто за нею стоїть і чому люди, які отримують замісну підтримувальну терапію, зрештою можуть постраждати від її роботи.

Спекотний червень

Раніше філія київського ТОВ «Аксіома Медікал» працювала у Львові на вул. Олени Степанівни. Загалом у Львові є дев’ять закладів, де люди з наркозалежністю можуть отримувати замісну підтримувальну терапію (ЗПТ): п’ять – державні, чотири – приватні. Проте скандали виникали не довкола тих, що розташовані в самісінькому центрі міста, а навколо «Аксіома медікал»: 16 скарг за 2025–2026 роки на не зовсім адекватних людей, шприци біля житлових будинків тощо.

Зрештою, в червні клініка переїхала на вул. Городоцьку, також тут мали відкрити аптеку, де за рецептами мали продавати нарковмісні препарати. Проте ще до офіційного відкриття виник черговий скандал – мешканці довколишніх будинків теж почали скаржитись на дивний контингент.

Ішлося навіть про ймовірну стрілянину, яку буцімто влаштував один з пацієнтів клініки. Проте в поліції Львівської області цю інформацію спростували. Також там додали, що за кілька днів отримали від нових сусідів клініки п’ять звернень на те, що біля закладу збираються люди в не зовсім адекватному стані.

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Цього разу львів’яни вийшли на протест, питання знову обговорювали у міськраді Львова, а міський голова Андрій Садовий закликав МОЗ анулювати ліцензію закладу на роботу у Львові.

Зрештою, клініка заявила про припинення роботи на вул. Городоцькій та про переїзд в невідомому (поки що) напрямку.

«На новому місці клініка працювала три дні, тож я не знаю, на що скаржаться мешканці. Їм не подобається, що наркозалежні люди перебувають біля їхніх домівок. Мовляв, хай будуть будь-де, але щоб ми їх не бачили. А це теж члени суспільства, громадяни України. Мабуть, мешканці їх вважають недолюдьми, не розуміють, що це також частина нашого життя», – сказав у коментарі ZAXID.NET представник ТОВ «Аксіома Медікал» юрист Руслан Замковенко.

Позапланові перевірки

«Я вам кажу, що діяльність законна. Ліцензія МОЗ саме на цю адресу виписана. Було здійснено перевірку перед тим, як виписувати цю ліцензію», – сказав Руслан Замковенко у той день, коли після протесту мешканців на вул. Городоцькій клініка повідомила про вимушене закриття.

У ліцензійному реєстрі МОЗ можна знайти підтвердження словам Руслана Замковенка. ТОВ «Аксіома Медікал», згідно з даними з реєстру, має ліцензію на роботу за вісьмома адресами в Україні, три з них – у Львові. Щодо двох локацій на вул. Городоцькій в переліку робіт зазначена лише психіатрія, щодо вже закритої клініки на вул. Олени Степанівни – психіатрія і наркологія.

Скріншот з ліцензійного реєстру МОЗ

ТОВ «Аксіома медікал» також має ліцензію від Держлікслужби на обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, без якої неможливо проводити ЗПТ. В лютому 2026 року товариство хотіло доповнити її двома новими аптечними пунктами, проте отримало відмову. Причина – порушення умов ліцензування: відсутність доступу для маломобільних груп, невідповідність кваліфікаційним вимогам завідувача аптечним пунктам.

Та якщо з аптеками ідеться про незначні огріхи, що легко виправити, то в роботі клінік ТОВ «Аксіома Медікал» МОЗ виявило серйозні порушення.

Наприклад, позапланова перевірка МОЗ у жовтні 2025 року показала, що клініка порушила вісім вимог законодавства до медичної практики. Зокрема ішлося про те, що «медична допомога пацієнтам проводиться з порушенням стандартів медичної допомоги “Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів2, що затверджені МОЗ, а також Порядку проведення ЗПТ осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого МОЗ». Таке ж порушення було зафіксоване під час перевірки в лютому 2026 року.

Також ішлося про відсутність контролю за якістю надання медичної допомоги, відсутність в картках пацієнтів інформації, що вимагається наказом МОЗ про порядок проведення ЗПТ, невнесення пацієнтів до інформаційної системи «Моніторинг соціально значущих хвороб» тощо.

«Ми не можемо перевірити пацієнта»

Останнє – важливий пункт. ТОВ «Аксіома Медікал» згадується в десятках, якщо не в сотнях, судових справ про те, що її пацієнти торгували метадоном, який отримували одразу в кількох закладах, що надають послуги ЗПТ. Географія судових розглядів – від Львова до Харкова.

У коментарі ZAXID.NET Руслан Замковенко сказав, що отримання ЗПТ одночасно в кількох клініках, згідно з наказом МОЗ №200, не є порушенням. Звісно, якщо не продавати ліки.

«Правила це допускають. Більше того, в разі, якщо лікар дізнається, що пацієнт перебуває в декількох закладах на програмі ЗПТ, стандарти прямо забороняють виключати такого пацієнта (з програми – ред.). Саме по собі перебування на програмі вживання цього препарату – це дурниця», – сказав Руслан Замковенко.

А таку кількість судових справ юрист вважає бажанням правоохоронців показати свою ефективність:

«Правоохоронні органи, щоб показати, що вони ефективні і їх не треба в окопи, щоб захищати народ України, роблять статистику. Таких пацієнтів, які одразу в кількох закладах беруть участь в програмі, звинувачують в шахрайстві, роблять розкриття. Наркомана припугнув – і все. Хто буде захищати наркозалежних, беззахисних?», – сказав представник ТОВ «Аксіома Медікал».

Проте слова Руслана Замковенка суперечать наказу МОЗ, що є в публічному доступі.

«Перед включенням особи до лікування із використанням препаратів ЗПТ необхідно переконатись, що пацієнт не отримує зазначене лікування в іншому ЗОЗ, що зазначається в медичній карті пацієнта», – написано в документі.

Та представник ТОВ «Аксіома Медікал» стверджує, що клініка не має змоги перевірити пацієнтів щодо отримання ними ЗПТ в інших закладах, тож наркозалежних людей просять просто письмово засвідчити, що вони не отримують метадон чи бупренорфін в іншому місці.

«Те, що вони не бачать, де ще їхні пацієнти отримують ЗПТ – це неправда», – сказала ZAXID.NET регіональна представниця Всеукраїнської організації людей з наркозалежністю (ВОЛНа) Жаннета Матвейко.

Кожен приватний чи державний заклад, що надає послуги ЗПТ, повинен щомісяця подавати звіти в Центр громадського здоров’я. Завдяки цим звітам можна уникнути «перехрещення» пацієнтів. У Львові, говорить Жаннета Матвейко, всі приватні та державні заклади так і працюють, окрім клініки «Аксіома Медікал».

«Коли вони відкрились на вул. Олени Степанівни, я особисто, як представниця ВОЛНа в регіоні, зверталася до них для налагодження співпраці. Прийшла, хотіла поговорити просто, щоб наші клієнти не перехрещувалися, щоб не отримували ЗПТ і там, і там. Але вони відмовились, при чому в грубій формі», – розповіла Жаннета Матвейко.

Отже, виглядає на те, що ТОВ «Аксіома медікал» порушує вимоги МОЗ і знімає з себе відповідальність за це. Але це ще не все – у появі шприців біля будинку на вул. Олени Степанівни, 49, клініка звинувачує… волонтерів.

«В клініці немає ні в продажу, ні в роздачі шприців. Але там, де є наркозалежні, завжди з'являються благодійні організації так звані. Під’їжджає машинка, пирожок, мікроавтобус, і вони безкоштовно роздають наркозалежним шприци за програмою боротьби зі СНІДом», – розповів ZAXID.NET Руслан Замковенко.

Коли ТОВ «Аксіома медікал» працювало на вул. Олени Степанівни, то працівники, за словами Руслана Замковенка, фотографували такі мікроавтобуси та повідомляли в поліцію та в ЛОВА: «щоб вони розуміли, звідки беруться шприци».

«Щодо видачі волонтерами шприців – це про зменшення шкоди для людей, які вживають наркотики. Зараз вуличні наркотики – солі, амфетамін, метадон – розповсюджуються швидко. І не через те, що волонтери роздають шприци. Шприци по цілому Львову завжди були, є і будуть. І волонтери тут ні до чого», – коментує Жаннета Матвейко.

Одноразові шприци покликані запобігати поширенню гепатитів, інших інфекційних захворювань, а також ВІЛ. Така практика використовується не лише в Україні.

Відсутність контролю

Як вже згадувалося, у Львові є кілька локацій, державних і приватних, де пацієнти з наркозалежністю можуть проходити ЗПТ. Деякі з них розташовані майже в самісінькому центрі Львова і біля житлових будинків – на вул. Богдана Лепкого, Лисенка, Юрія Руфа. Проте з жодною з цих локацій не виникали настільки гучні скандали, як з клініками «Аксіома Медікал».

«Наші люди, які отримують ЗПТ на вул. Богдана Лепкого, не створюють черг, не влаштовують скандалів. Просто все контрольовано, тому і не викидаються шприци, не має чогось ще такого. Люди отримують всі послуги і задоволені. Вони мають право отримувати послуги там, де хочуть. Просто має все бути правильно по відношенню до людини у медичного закладу, наказ №200 має бути дотриманий і звітування перед центром громадського здоров’я має бути», – вважає Жаннета Матвейко.

«Я за те, щоб приватні клініки працювали, але адекватно, щоби люди не страждали. Потім поліція приходить і лапає людей за перехрещення. І хто має кримінальну справу? Пацієнт. Хоча правоохоронці мали би звертати увагу на неподання звітів, передбачених законодавством», – додає вона.

До слова, одну з пацієнток ТОВ «Аксіома Медікал» у Харкові суд засудив до позбавлення волі на вісім років з конфіскацією майна. І це тільки один приклад з десятків.

Ще одна проблема з несумлінними приватними кабінетами, що надають послуги ЗПТ, полягає в тому, що там наркозалежні можуть за плату отримати рецепти на інші сильнодіючі препарати на кшталт димедролу, різних прекурсорів і тут же придбати їх в аптеці. У державних кабінетах, говорить Жаннета Матвейко, такого немає, людям на ЗПТ різноманітні домішки та прекурсори не потрібні, вони лише шкодять.

Так само, додає регіональна представниця ВОЛНа, можуть бути проблеми з дозуванням препаратів для ЗПТ, що призводить до звикання наркозалежних до надто високих доз і подальших проблем від цього.

«Можуть призначити лікувальну дозу не з висновку лікаря, а зі слів пацієнта. А наркозалежна людина може придумати собі будь-яке дозування. Наприклад, 200 мг метадону (це надзвичайно високе дозування – ред.). Їй виписали, вона звикла до цього. Потім клініка закрилась чи переїхала, людина прийшла в державний заклад, а тут немає таких дозувань, тут починають з найменших і коригують відповідно до здоров’я. І людина страждає. Це ж не просто пиво розлити, це ж наркотичний засіб і треба спостерігати за станом здоров'я людини», – пояснює Жаннета Матвейко.

В одній із судових справ щодо лікарів ТОВ «Аксіома Медікал» в Харкові можна знайти підтвердження цим словам. Так, лікарі навмисно не вносили дані про хворих в систему моніторингу, щоб продавати їм таблетки одразу в кількох клініках, а також збільшували дози, щоб продати більше.

«Просто такі люди»

У практиці клініки «Аксіома Медікал» у Львові був випадок, коли її лікар-психіатр Андрій Гавгун підробляв рецепти на сильнодіючі ліки, зокрема, на седативні та снодійні препарати. Руслан Замковенко стверджує, що клініка сама викрила недоброчесного лікаря, звернулася з цим в поліцію і впродовж двох тижнів допомагала документувати злочин.

Та львівський випадок – непоодинокий. Наприклад, у лютому мешканці Харкова також виходили на пікет проти роботи клініки ТОВ «Аксіома Медікал». Вони стверджували, що в закладі не лікують наркозалежних, а продають наркотичні речовини. Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 320 КК України (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) за фактом протиправної діяльності посадовців клініки.

«Ну, є такі люди, то що нам робити?», – прокоментував Руслан Замковенко справу львівського лікаря Андрія Гавгуна.

Хто за цим стоїть і які прибутки приносить бізнес на ЗПТ

ТОВ «Аксіома Медікал» зареєстроване майже п’ять років тому в Києві. Його одноосібним власником є 41-річний Антон Андрейцо з Луганщини, який, до слова, перебуває в базі «Миротворець» через поїздки в Росію в 2015–16 роках. Антон Андрейцо був ФОПом-штукатуром, а з 2018 року має ремонтний бізнес – ТОВ «Стрім білдінг груп».

В медичний бізнес Антон Андрейцо потрапив через ТОВ «Медичний центр Фенікс», співвласником якого він є з січня 2021 року. Його бізнес-партнерами є два Вадими Куценко – вочевидь, батько і син. Вже через сім місяців роботи в новій сфері Антон Андрейцо зареєстрував ТОВ «Аксіома Медікал».

72-річний Вадим Куценко старший, за інформацією з відкритих джерел, є лікарем-психіатром. Відповідну освіту він здобув у військово-медичній академії в Санкт-Петербурзі, яку закінчив в 1977 році. У 2017 році, коли йому було 63 роки, отримав диплом нарколога Харківської медичної академії післядипломної освіти. Зараз, за даними системи Helsi, працює в київському приватному медцентрі «Мрія» як лікар-психіатр, де видає сертифікати нарколога-психіатра.

Одразу після отримання диплому нарколога Вадим Куценко старший заснував разом з колишньою дружиною ТОВ «Медичний центр профоглядів». З 2018 року ця фірма має ліцензії на роботу за напрямками психіатрії та наркології у Києві. Окрім ліцензій, ТОВ «Медичний центр профоглядів» має і низку згадок в судових справах про підроблені документи – медичні книжки працівників, довідки тощо.

Можливо, саме знайомство з Вадимом Куценком надихнуло Антона Андрейцо на новий бізнес на наркологічній ниві.

І цей бізнес виявився прибутковим: якщо в 2021 році ТОВ «Аксіома Медікал» мало одного працівника і 1600 грн чистого прибутку, то в 2025 році вже йшлося про 32 працівників та 3,18 млн чистого прибутку.

За даними сервісу Opendatabot, дохід ТОВ «Аксіома Медікал» у 2022 році зріс на 513% у порівнянні з 2021, а в 2023 – на космічні 4578%. За підсумками 2025 року дохід компанії становив майже 64 млн грн, а в 2026 році прогнозується на рівні 278 млн грн.

Мабуть, за чверть мільярда гривень ті, хто стоять за цим бізнесом, готові потерпіти протести мешканців, часті переїзди, репутаційні втрати та кримінальні справи проти своїх пацієнтів.

А от наркозалежні, замість отримання безперервного лікування та підтримки фахівців, у цьому випадку стають просто статистами для отримання фірмою прибутку, яких кидають напризволяще, коли настає час переїжджати.

Вочевидь, до ліцензій приватних наркологічних кабінетів у МОЗ має бути більше вимог, ніж стандартний набір документів. Та й правоохоронцям, мабуть, варто зазирати трохи далі за папери.