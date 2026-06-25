Аптека ще працюватиме впродовж кількох днів, щоб поінформувати своїх пацієнтів

У Львові на вул. Городоцькій, 226а закривається приватна клініка «Аксіома медікал». Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили мешканці. Також на дверях закладу розмістили відповідні оголошення. Андрій Садовий звернувся до Віктора Ляшка із закликом анулювати ліцензію закладу.

Мешканці розповіли ZAXID.NET, що про закриття ініціативній групі повідомили представники клініки.

«Сказали, що планують відкрити на цьому місці звичайну аптеку. Але натомість нас звинуватили, що тепер люди залишаться без терапії», – сказав мешканець будинку на вул. Городоцькій, 226а Микола.

Мешканцям повідомили, що аптека ще працюватиме впродовж кількох днів, щоб поінформувати своїх пацієнтів.

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Про закриття закладу свідчать і оголошення, які розмістили на дверях.

«Медичний центр не працює, вирішується питання щодо переїзду на іншу локацію, пацієнтів буде повідомлено», – йдеться в оголошені.

Оголошення про закриття розмістили на медзакладі (фото ZAXID.NET)

Адвокат «Аксіома медікал», який відмовився назвати своє ім’я та прізвище, сказав, що немає повноважень коментувати ситуацію про закриття закладу.

У поліції Львівської області ZAXID.NET повідомили, що наразі інформацію про закриття «Аксіома Медікал» перевіряють.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий звернувся до міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка із закликом анулювати ліцензію закладу. Також він наголосив на потребі провести позапланову перевірку роботи інших філій цієї клініки щодо дотримання вимог законодавства та надати правову оцінку їхньої роботи.

Андрій Садовий наголошує на потребі встановлення відповідних правил роботи таких медичних закладів в країні.

«Просимо опрацювати питання вдосконалення ліцензійних умов для закладів, які надають замісну підтримувальну терапію, зокрема в частині вимог до місця їх розташування та організації роботи, щоб забезпечити балансу між правом пацієнтів на отримання медичної допомоги та правом громадян на безпеку», – йдеться в листі до міністра.

Нагадаємо, 25 червня вранці у Львові мешканці вул. Городоцької, 226а влаштували чергову акцію проти діяльності приватної львівської клініки «Аксіома медікал».

Як раніше писав ZAXID.NET, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до поліції та Міністерства охорони здоров’я через діяльність приватної львівської клініки «Аксіома медікал», яка надає замісну терапію наркозалежним.

Оновлено о 13:10. У поліції Львівської області підтвердили ZAXID.NET інформацію про закриття медзакладу.