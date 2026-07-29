Він є власником будівельної компанії «Інвестор»

Під час сесії Луцької міської ради депутати обрали нового виконувача обов’язків міського голови. Ним став депутат партії «За майбутнє» Андрій Разумовський. Про це стало відомо з онлайн-трансляції сесійного засідання в середу, 29 липня.

Його попередниця – секретарка Луцької міської ради Катерина Шкльода склала свої повноваження. За це рішення проголосувало 30 депутатів. Замість неї винесли на обговорення кандидатуру її однопартійця – Андрія Разумовського. Голосування проходило таємним шляхом. Кандидатуру Андрія Разумовського підтримали 32 обранці з 42.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Від голосування відмовилися представники партії «Європейська солідарність». Вони не брали бюлетені, тож листи для голосу роздали лише 32 депутатам.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У фейсбуці Андрій Разумовський прокоментував своє призначення. Він повідомив, що міська рада вже визначилася з першочерговими завданнями, а він допомагатиме їх виконанню.

«Попереду чимало важливих викликів, які маємо долати спільно – депутатським корпусом, виконавчими органами та всією громадою. Першочергові завдання: підготовка до зими, підтримка військових та їхніх родин та безпека міста й продовження роботи над мережею укриттів», – написав новий в.о. міського голови.

За даними «Чесно», Андрій Разумовський – 42-річний депутат Луцької міської ради 8-го скликання. В раду його обрали у жовтні 2020 року від політичної партії «За майбутнє». Раніше він представляв партію «Сильна Україна». Він є власником будівельної компанії «Інвестор». Тривалий час Разумовський очолював постійну комісію Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, а з січня 2026 року перейшов до постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру.

Додамо, що 25 березня цього року депутати Луцької міської ради достроково припинили повноваження мера Ігоря Поліщука. Депутат від Громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик припустив, що відставка може бути пов’язана з обшуками, які детективи НАБУ провели у грудні 2025 року.