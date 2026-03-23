Ігор Поліщук очолював Луцьку міську раду з 2020 року

Луцький міський голова Ігор Поліщук написав заяву про складання повноважень. Про це у понеділок, 23 березня, повідомив депутат Луцької міськради від Громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик.

За його інформацією, відповідний документ уже реєструють у міській раді. Андрій Лучик припускає, що причиною такого рішення могли стати результати обшуків, які детективи НАБУ провели у грудні минулого року.

Крім того, найближчим часом Держаудитслужба має оприлюднити результати перевірки діяльності міської ради за останні п’ять років. Представник Громадянського руху «Свідомі» Валентин Хаймик раніше повідомляв, що аудитори виявили мільйонні порушення, зокрема на міських будівництвах.

Зазначимо, що у разі складання повноважень міського голови його обов’язки тимчасово виконуватиме секретар міської ради – до проведення нових виборів або ухвалення інших кадрових рішень, відповідно до законодавства.

Втім, за інформацією Андрія Лучика, секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко також подав заяву про складання повноважень.

Водночас у пресслужбі Луцької міськради повідомили ZAXID.NET, що Ігор Поліщук офіційно прокоментує ситуацію у середу, 25 березня. Там інформацію про його відставку наразі не підтверджують і не спростовують.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 грудня НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міської ради та Волинської обласної ради. Згодом правоохоронці повідомили, що викрили корупційну схему за участі депутатів обох рад.

За даними слідства, голова фракції ВО «Свобода» у Волинській облраді Анатолій Вітів разом із 38-річним очільником тієї ж фракції в Луцькій міськраді Миколою Федіком вимагали в користувача земельної ділянки в Луцьку 30 тис. доларів хабаря за надання дозволу на будівництво багатоповерхівки. Підозрювані встигли отримати половину суми – 15 тис. доларів.

Додамо, що Ігор Поліщук очолив Луцьку міську раду від партії «За майбутнє» у листопаді 2020 року. Після закінчення двох університетів за спеціальністю «Правознавство» з квітня 2012 року до березня 2017 року він працював на посадах юрисконсульта, головного юрисконсульта, заступника голови правління БФ «Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”». У 2017 році став секретарем Луцької міської ради, з 2017 по 2020 роки був радником Луцького міського голови.