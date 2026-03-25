Луцький міський голова Ігор Поліщук та секретар ради Юрій Безпятко під час 90-ї сесії міськради

Під час 90-ї сесії Луцької міської ради депутати підтримали дострокове припинення повноважень мера Ігоря Поліщука та секретаря ради Юрія Безпятка. Про це у середу, 25 березня, повідомило «Суспільне».

«Ця відставка не пов’язана ні з НАБУ, ні з аудитом, ніхто не вилучав у мене телефон і мені невідомо про будь-які провадження щодо мене. Обставини, які спонукали мене, деталізувати не вважаю за необхідне», – прокоментував відставку Ігор Поліщук.

Проєкт рішення підтримали 38 депутатів, один не голосував.

Водночас секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко не пояснив причин звільнення, лише зазначив: «Це моє рішення». За його відставку проголосували 36 депутатів.

Нагадаємо, 23 березня на офіційному сайті Луцької міської ради з’явилися проєкти рішень про дострокове припинення повноважень Ігоря Поліщука та Юрія Безпятка.

Депутат Луцької міськради від Громадянського руху «Свідомі» Андрій Лучик припустив, що відставка може бути пов’язана з обшуками, які детективи НАБУ провели у грудні минулого року. Крім того, найближчим часом Держаудитслужба має оприлюднити результати перевірки діяльності міської ради за останні п’ять років.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 грудня детективи НАБУ провели обшуки у Луцькій міській та Волинській обласній радах. Правоохоронці заявили про викриття корупційної схеми за участі депутатів.

За даними слідства, голова фракції ВО «Свобода» у Волинській облраді Анатолій Вітів разом із 38-річним очільником тієї ж фракції в Луцькій міськраді Миколою Федіком вимагали у користувача земельної ділянки в Луцьку 30 тис. доларів хабаря за дозвіл на будівництво багатоповерхівки. Підозрювані встигли отримати половину суми – 15 тис. доларів.

Додамо, що Ігор Поліщук очолив Луцьку міську раду від партії «За майбутнє» у листопаді 2020 року. Після здобуття юридичної освіти з квітня 2012 року до березня 2017 року він працював юрисконсультом, головним юрисконсультом та заступником голови правління БФ «Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”». У 2017 році став секретарем Луцької міської ради, а з 2017 по 2020 роки був радником міського голови.