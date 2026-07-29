Андрєй Черезов є директором «Російської лабораторії повітряного транспорту»

У Тулі невідомий скоїв замах на місцевого підприємця, якого російські ЗМІ ідентифікують як директора компанії з розробки безпілотних літальних апаратів Андрєя Черезова. Чоловік отримав поранення, однак вижив. Про це у середу, 29 липня, повідомили російські медіа з посиланням на власні джерела та інформацію Слідчого комітету РФ у Тульській області.

За попередніми даними, напад стався вночі 29 липня у під'їзді багатоповерхового будинку на вул. Міхєєва. Коли підприємець повернувся додому та відчиняв двері своєї квартири, невідомий кілька разів вистрілив у нього з вогнепальної зброї.

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Постраждалого госпіталізували. Російські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство та встановлюють особу й місцеперебування нападника.

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За інформацією видання «Известия», потерпілим є директор компанії, що займається розробкою безпілотників, Андрєй Черезов.

Відзначимо, що Черезов є директором «Російської лабораторії повітряного транспорту», яка була зареєстрована у 2022 році. Офіційно компанія спеціалізується на наукових дослідженнях і розробках у сфері природничих та технічних наук. Та попри це підприємство також розробляє та постачає безпілотні системи для потреб російської армії.

За даними російських ЗМІ, нещодавно компанія отримала державні контракти майже на 30 млн рублів на постачання БпЛА до Воронезького державного технічного університету, де їх планували використовувати під час наукових досліджень.

Нагадаємо, 6 лютого в Москві скоїли замах на першого заступника начальника Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) генерал-лейтенанта Владіміра Алєксєєва.

Відомо, що у травні 2022 року він представляв російську сторону на переговорах у Маріуполі щодо виходу українського гарнізону з території заводу «Азовсталь».