У Росії помер один із конструкторів-розробників ракетного комплексу «Іскандер» Володимир Недошивін. 74-річного чоловіка штовхнули зі сходів під час побутового конфлікту. Про це повідомив журналіст Денис Казанський із посиланням на російські медіа 17 травня.

Російський конструктор-розробник Володимир Недошивін

Недошивін довгий час працював у російському конструкторському бюро «Машинобудування» і має низку патентів. Однак після виходу на пенсію конструктор ракетного комплексу «Іскандер» «виявився нікому не потрібен» і зловживав алкоголем, зазначають пропагандисти.

9 травня, який росіяни відзначають як день перемоги, пенсіонера ледь живого знайшли в під’їзді будинку в підмосковному місті Коломна та викликали «швидку» допомогу. Чоловік помер у лікарні за кілька днів після інциденту.

«Згодом було встановлено, що причиною смерті стали тілесні ушкодження, які завдав Володимиру Недошивіну сусід – 32-річний сантехнік Анатолій Колобайцев. Останній пояснив, що зіштовхнув Володимира зі сходового майданчика через те, що літній чоловік справив потребу у під’їзді на першому поверсі», – пишуть росіяни.

«Іскандер» – це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, розроблений науково-виробничою корпорацією «Конструкторське бюро машинобудування» (КБМ). Комплекс почав розроблятися в 1988 році, а у 2005 році стартувало його серійне виробництво. «Іскандер» призначений для знищення стратегічно важливих об’єктів.

Цей оперативно-тактичний комплекс є носієм та пусковою установкою для однойменних балістичних ракет «Іскандер» з максимальною дальністю ураження у 500 км та крилатих ракет «Іскандер-К» з дальністю пуску до 2600 км, пише «Мілітарний». Цими ракетами росіяни регулярно атакують Україну.

До слова, 25 квітня у Підмосков’ї підірвали автомобіль з 59-річним генералом міністерства оборони РФ Ярославом Москаликом.