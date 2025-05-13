На війні проти України помер російський бригадний священник

На війні проти України помер військовий священник Антоній Савченко, який служив у російській 2-й окремій бригаді спеціального призначення. Про це у понеділок, 12 травня, повідомили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу «Військового відділу Московського патріархату».

Зазначається, що 32-річний бригадний священник Антоній Савченко помер у понеділок, 12 травня, внаслідок поранень, отриманих у зоні бойових дій, однак населений пункт російські пропагандисти не уточнюють. Савченко нібито потрапив під обстріл з РСЗВ HIMARS. За даними російських медіа, клірик був помічником командира російської частини з питань роботи з релігійними військовими. Російська православна церква пише, що Савченко «старанно супроводжував російських військових, надаючи їм духовну підтримку».

Вказується, що Савченко був настоятелем храму святого благовірного князя Димитрія Донського при військовій частині № 64044 та кліриком Свято-Троїцького кафедрального собору Пскова.

За даними журналіста Юрія Бутусова, українські військові завдали удару по пункту дислокації 2-ї бригади спецназу ЗС Росії, яка проводить операції на Харківщині, Курщині та Бєлгородщині. Савченко – перша втрата, яку росіяни були змушені визнати.

Зазначимо, 2-га окрема гвардійська бригада спеціального призначення (в/ч 64044), у якій служив російський священник, бере участь у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, відомо, що 27 лютого 2022 року, три роти бригади проникли до Харкова. У місті вони планували об'єднатися з проросійськи налаштованими загонами місцевих жителів та захопити будівлю СБУ. Однак, військові бригади не зустріли у Харкові проросійських бойовиків. Росіян заблокували військові 92-ї бригади ЗСУ, спецпризначенці поліції «Корд», загін «Омега» та бійці тероборони.